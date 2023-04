Junge Künstler haben das Wir-Gefühl ins Bild gesetzt

„Wir“ auf Skitour: 1. Platz der Kategorie 5./6. Klasse - Anna Lindemann vom Gymnasium Immenstadt. © Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu

Oberallgäu – Zahlreiche Schülerinnen und Schüler folgten dem Aufruf der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu, beim 53. Internationalen Jugendwettbewerb ihr künstlerisches Talent zum Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ unter Beweis zu stellen.

Dieses Jahr beteiligten sich 55 Schulen und über 9 000 Schülerinnen und Schüler aus dem Geschäftsgebiet der Bank am Jugendwettbewerb.



Junge Künstler im Grundschulalter malten passend zum Thema ihre Familie oder ihre Freunde. Ab der 5. Klasse stellten die Schüler zum Beispiel dar, wie der Zusammenhalt mit Tieren oder in der Feuerwehr aussieht. Die Oberstufen griffen auf, wie wichtig Zusammenhalt für den Natur- und Umweltschutz ist.



Wertvolle Preise

Kunsterzieher kürten in einem ersten Schritt 438 Klassensieger. Hieraus wurden 60 Ortssieger in den einzelnen Altersgruppen ermittelt. Die Gewinner freuen sich über Gutscheine für das „Sommermärchen Ronja Räubertochter“, Einkaufsgutscheine, Kinogutscheine oder Gutscheine für die Alpsee Bergwelt sowie das Skyhouse Allgäu.



„Wir“ beim Baden: Der 1. Platz der 1./2. Jahrgangsstufe ging an Carolin Schratt, Grundschule Oberstdorf. © Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu

Die drei Erstplatzierten der jeweiligen Altersstufen vertreten die Region nun auf bayerischer Ebene und nehmen an der Landesjury in München teil. In den vergangenen Jahren konnten regelmäßig Schüler aus Kempten und dem Oberallgäu mit ihren Arbeiten überzeugen und damit den begehrten Landespreis in Empfang nehmen.



Spenden für Schulen

Mit dem Jugendwettbewerb ist traditionell eine Spende an alle beteiligten Schulen verbunden. Dieses Jahr schüttet die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG insgesamt 17 500 Euro an die Grund-, Mittel- und Realschulen sowie die Gymnasien in Kempten und dem südlichen Oberallgäu aus.