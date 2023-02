Kinderprinzenpaar hat jetzt in Sonthofen das Ruder in der Hand

Von: Josef Gutsmiedl

Hitzige Wortgefechte: Die Spitze der Angreifer sparte vor dem Angriff nicht mit Kritik an Bürgermeister und Stadtrat. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen - Comeback für den Rathaussturm in Sonthofen: Nach drei Jahren ging das närrische Spektakel wieder über die Bühne.

Nach zweijähriger Pause trat der Nachwuchs der Sonthofer Fasnachts- und Faschingsvereine wieder zum Rathaussturm an. Eine halbe Stunde dauerte die Belagerung mit gegenseitigen Provokationen, dann hatte das Kinderprinzenpaar Isabel I. und Petar I. das Sonthofer Rathaus erobert und den Schlüssel in den Händen.

Auch heuer schenkten sich die beiden Lager nichts beim Wechselspiel der Frotzeleien. Zuviel hatte sich in den beiden Jahren ohne richtiges Fachingstreiben und Fasnacht aufgestaut. Die Belagerer, an der Spitze das Kinderprinzenpaar und Prinzessin Nici I., verstärkt vom Zunftmeisterpaar der Sonthofer Fasnachtzunft, ließ sich nicht mit Sprüchen vom Rathausbalkon herab abspeisen. Auch eine „Bestechung“ in Form von Süßigkeiten brachte das närrische Volk auf dem Platz nicht vom Vorhaben ab.

Angriff auf das Rathaus

Flankiert von den Gardemädchen der Faschingsfreunde Sonthofen sparte der harte Kern der Narrenmannschaft nicht mit Kritik an der Stadtpolitik, den Stadträten und dem Bürgermeister. Einen ersten Angriff auf das Rathaus, ihre Burg, wehrte die Stadtratstruppe in mittelalterlichem Look ab und baute schnell eine massive Mauer, um weitere Attacken abzufangen. „Für Euch wär‘s besser, gleich zu türmen“, freute sich „Regent“ Bürgermeister Christian Wilhelm.

Siegreicher Sturmangriff: Das Kinderprinzenpaar eroberte den Rathausschlüssel und hat bis Aschermittwoch das Sagen in der Stadt, und nicht Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (rechts im Foto). © Josef Gutsmiedl

Klein beigeben gab es aber nicht. Warum die Stadt das Haus Oberallgäu „kürzer gemacht“ habe, wurde daraufhin kritisiert. Oder was aus den Discos und Lokalen, aus Angeboten für die Jugend geworden sei. „O ja, wie klingen uns die Ohren: Klagen, fordern, ständig bohren“, konterte der Burgherr.

„Narren an die Macht!“

Die Rathausmannschaft versuchte mit einem Korb voller Naschereien, die Narrenhorde loszuwerden – allerdings vergeblich. Mit dem Schlachtruf „Narren an die Macht“ räumte das Prinzenpaar die Mauer schnell beiseite und stürmte die Rathaustreppe hinauf. Ein kurzes Geplänkel auf dem Balkon, dann war der goldene Rathausschlüssel erobert. Ein dreifaches „Hillaria Helau!“ und „Allat no! Sowieso!“ besiegelte den Sieg. Bis Aschermittwoch herrsche jetzt ein frischer Wind, so die „Regierungserklärung“ der jungen Narren.