Erdbeben in der Türkei: Die Familie zeigt ein Foto vom zerstörten Haus der Familie

Keine ruhig Minute mehr - Menschen aus dem Allgäu bangen um ihre Angehörigen im Erdbebengebiet in der Türkei

Von: Lajos Fischer

Ein durch das Erdbeben zerstörtes Haus in Antakya. © privat

Sonthofen/Kempten – Im Allgäu leben zahlreiche Menschen, die Familienangehörige und Freunde im türkischen Erdbebengebiet, vor allem in der Provinz Hatay, haben. Die Gewalt der Naturkatastrophe hat sie alle aus ihrem Alltag gerissen. Seitdem sie am Montagmorgen die ersten Anrufe erhielten, haben sie keine ruhige Minute mehr. Der Kreisbote hat mit einigen von ihnen gesprochen. Dabei haben sie auch Wünsche geäußert.

Die Mitglieder der Familien Sengül und Yaylagül sitzen zusammen in ihrer Sonthofer Wohnung und versuchen, sich gegenseitig Mut zu machen. Während des Gesprächs läuten immer wieder ihre Handys und sie suchen ununterbrochen nach neuen Informationen aus den sozialen Netzwerken. Beide Familien stammen aus Antakya und Samandag, sie gehören der Minderheit von türkischen Urchristen an. Deshalb bangen sie nicht nur um ihre direkten Verwandten, sondern auch um die Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft.

Verwandte von Erdbebenopfern in der Türkei berichten: „Die Menschen haben keine Kraft mehr“

„Um halb vier wurde ich von meiner Cousine angerufen, ob ich meine Eltern erreichen könne“, erzählt eine der Frauen. „Schließlich habe ich meine Schwester – sie lebt in einer anderen Stadt – kontaktiert. Sie konnte mich beruhigen, dass die Eltern nicht verschüttet wurden.“ Aber es sei ihr bis jetzt nicht gelungen, einen direkten Kontakt zu ihnen zu bekommen.



„Es gibt dort keinen Strom, kein Netz“, berichten sie. Wenn eine Verbindung zustande komme, dann nur ganz kurz, um Akku zu sparen. Es gebe aber immer weniger Kontakte. „Wir frieren, haben kein Essen“, heiße es und das Gespräch sei zu Ende.



„Die Menschen haben kein Geld, es gibt keine Zelte, keine Decken, keine warme Kleidung. Sie haben kaum etwas zu essen, die Leute streiten ums Wasser“, erzählt einer der Männer. Man bekomme nirgendwo Benzin. Bei den Bankautomaten, die funktionieren, erhalte man nur 200 Lira pro Person. „Die Menschen haben keine Kraft mehr, sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen.“



Erdbeben in der Türkei: Die Familie zeigt ein Foto vom zerstörten Haus der Familie

Sie zeigen ein Video von der Familie eines Cousins. Eine Mutter berichtet verzweifelt, dass einer der Söhne aus den Trümmern gerettet werden konnte, aber der andere, ein Fünfjähriger, mit fast 20 weiteren Menschen unter einer Betonplatte liege. Sie hätten bruchweise Kontakt zu ihnen, aber ohne professionelle Hilfe könne man den Beton nicht bewegen. Auf die würden sie aber vergeblich warten. „Nach zwei Tagen kommen die Hilfsorganisationen langsam in die Stadt hinein. Viel zu spät“, sagt ein junger Mann. Auch eine Tante liege noch unter den Trümmern, sie zeigen das Foto von ihrem zerstörten Haus.



Kommt ein Tsunami?

In Antakya seien bereits nach dem ersten Beben tausend Gebäude zusammengestürzt, erzählt eine der Frauen. Unter den Menschen kursierten Gerüchte, die Angst vor einem möglichen Tsunami verbreite sich. Der Wasserstand steige jedoch tatsächlich. Da im Katastrophengebiet Kommunikation kaum möglich ist, posten Verwandte in Deutschland Nachrichten, wo Menschen verschüttet worden seien und Hilfe bräuchten, in der Hoffnung, dass Hilfsorganisationen diese Informationen auswerten und nutzen.

„Es wäre wichtig, neben der Bergung der Verschütteten, auch die Menschen, die unverletzt überlebten, zu unterstützen“, betont ein Familienmitglied. „Es wäre für die Retter einfacher, wenn diese aus den Städten heraus könnten.“



Die Menschen wollen Verwandte nach Deutschland holen

Alle haben den dringenden Wunsch, ihre eigenen Verwandten nach Deutschland zu holen. Die Politik müsste ermöglichen, dass sie hier unkompliziert von ihren Familien aufgenommen werden dürfen. Mindestens solange, bis dort wieder bewohnbare Orte entstehen. „Wenn jeder von uns ein paar Familienmitglieder herholt, das wäre für alle eine sehr große Hilfe“, sagt einer der Männer.



In einer der Familien sind gerade die Großeltern im Allgäu, mit einem Touristenvisum. Dieses laufe kommende Woche ab. Die Familie hofft, dass ihr Aufenthalt unbürokratisch verlängert werden könne. „Glück im Unglück?“, wird die Frage gestellt. Der alte Herr antwortet: „Wir können hier nicht glücklich sein, wenn dort unsere Geschwister und ihre Familien unter den Trümmern liegen.“ Er ergänzt: „Unsere tausend Jahre stehenden Kirchen sind alle kaputt.“ Für ihn sei es schwer erträglich, dass die Menschen nicht einmal richtig in der Kirche verabschiedet und in Würde begraben werden könnten.

Lage im Erdbebengebiet: „Schlimm wie in einem Horrorfilm.“

Eda Dudhan Odaci-Azak ist in Kempten in einer alavitischen Familie aufgewachsen. Sie hat letztes Jahr geheiratet und lebt zur Zeit überwiegend in Istanbul. Die Verwandtschaft ihrer Mutter lebt in Iskenderun, die des Vaters in Antakya. Das junge Paar wurde am Montag um 4 Uhr in der Früh von einem Onkel ihres Mannes geweckt. Die Versuche, die Verwandten anzurufen, nahmen ihren Anfang. Als bestes Kommunikationsmittel habe sich die Familien-Whatsapp-Gruppe erwiesen.



„Was in Antakya passiert, ist richtig katastrophal. Die Häuser von Papas Eltern und seinen Geschwistern – bis auf eine Ausnahme sind alle kaputt“, berichtet sie am Telefon. „Es gab bis jetzt sechs Nachbeben, aber es wackelt die ganze Zeit. Es hört nicht auf.“ Man höre Hilferufe von den Häusern, die jedoch immer weniger werden: „Schlimm wie in einem Horrorfilm.“ Die Lage sei komplett unübersichtlich.



Erbebensichere Häuser: Es ist seit Jahren nichts passiert

Manche würden auf der Straße Feuer machen, um sich zu wärmen. „Es gibt nichts zu essen, es regnet, die Erwachsenen sitzen im Auto, die Kinder schlafen im Kofferraum“, berichtet sie. „Die Tankstellen haben zu, die meisten Straßen sind unbefahrbar.“ In Iskenderun brennt der Hafen, es sei deswegen nicht mehr möglich, Verletzte und Kranke ins Krankenhaus nach Mersin zu bringen.



Es werde seit Jahren darüber gesprochen, dass man in der Region mit einem großen Erdbeben rechnen müsse. Passiert sei trotzdem nichts. Ihr Opa mütterlicherseits habe selber ein Haus gebaut, bewusst erdbebenfest. Dieses Haus stehe fast ohne Schäden, genauso wie andere in ähnlicher Weise privat gebaute Gebäude.



Hilfe für die Verschütteten

Sie findet es gut, dass der Sänger Haluk Levent mit seinem Ahbap Verein versucht, Informationen aus dem Katastrophengebiet zu bündeln. Trotz seiner Warnung, Aktionen auf eigene Faust zu starten, habe Eda Dudhan Odaci-Azak mit ihrem Mann zusammen fest vor, mit gesammelten Hilfsgütern hinzufahren. Sie wolle auch herausbekommen, wie man wirklich helfen könne. Es sei wahrscheinlich vernünftig, aus Spendengeldern in den Städten vor dem Krisengebiet einzukaufen und die Güter weiter zu transportieren. Trotzdem: Wenn man Geld überweist, müsste man genau hinschauen, wohin.

