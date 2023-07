Kinderfest und Street Food Market in Sonthofen

Die Kontaktjongleurin Kerry Balder begeistert die Kinder mit ihrer Bühnenshow. © Stadt Sonthofen

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen lädt am 28. und 29. Juli zum Sonthofer Kinderfest in die Fußgängerzone ein. Das Kinderfest hat am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In der gesamten Fußgängerzone gibt es ein abwechslungsreiches, interessantes und aktives Kinderprogramm mit Spiel und Spaß, bei dem unter anderem die Seifenblasenkünstlerin Maria Rinaldi oder die Elfenshow von Kerry Balder zu bewundern sind. Außerdem gibt es Pferdekutschfahrten, Kinderschminken, Kinderhaarflechten, Torwandschießen, eine Kinderkartbahn und viele weitere verschiedene Mitmachaktionen. Darüber hinaus gibt es für alle Kinder von 0-99 Jahren eine Hüpfburg, ein Bungee-Trampolin, Kinderkarussells und noch vieles mehr.



Die Kinder können auf dem Kinderfest das Programm der Seifenblasenkünstlerin Maria Rinaldi bewundern. © Stadt Sonthofen

Für das leibliche Wohl ist auf dem parallel stattfindenden Streetfood-Market auf dem Rathausplatz (28. bis 30. Juli) bestens gesorgt. Die Besucher erwarten allerlei kulinarische Spezialitäten aus aller Herren Länder u. a. Burger, Flammlachs, Magic Waffelz sowie authentische Currys aus Indien. Abgerundet wird das Angebot von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auf der Bühne in der Promenadestraße. Rabatte gibt’s für Familien am Samstag mit dem Familienticket.