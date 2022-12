Kita „Am Grünten“ macht Adventskranzaktion mit dm in Immenstadt

Carolin Greising (von links) vom Elternbeirat Kindertagesstätte „Am Grünten“, Nicole Hörburger, Kita-Leitung und Lies Richter, Elternbeirat und Initiatorin der Aktion © Kita „Am Grünten“

Immenstadt/Rettenberg – Kita „Am Grünten“ in Rettenberg und der dm Drogeriemarkt Immenstadt haben gemeinsam Adventskränze gestaltet und diese zugunsten der Kita verkauft.

In einer gemeinsamen Aktion mit dm Drogeriemarkt Immenstadt haben die Eltern der Kindertagesstätte „Am Grünten“ in Rettenberg fast 100 Adventskränze gebunden und gestaltet und diese in zwei Aktionen – vor der dm Filiale in Immenstadt und in der Kita in Rettenberg, angeboten.

„Wir sind stolz darauf, dass wir alle Adventskränze verkauft haben“, waren sich Markus Frey, Filialleiter von dm in Immenstadt und Lies Richter, Elternbeirat Kita „ Am Grünten“, einig. Eine Spende von 3020 Euro konnte Markus Frey der Kita vergangene Woche übergeben. „Wir wollen in der Kita einen Werkraum einrichten, in dem die Kinder selbstständig sägen, kleben, basteln und malen können“, erklärte Lies Richter.

Werkraum für die Kita „Am Grünten“

Das ganze Jahr über habe man Spenden gesammelt und Spendenaktionen organisiert. 10000 bis 15000 wird der Wunschwerkraum kosten. Dank der Adventskranzaktion habe man jetzt circa 7000 Euro beisammen. Unser Foto zeigt Carolin Greising (von links) vom Elternbeirat Kindertagesstätte „Am Grünten“, Nicole Hörburger, Kita-Leitung und Lies Richter, Elternbeirat und Initiatorin der Aktion.

Für die Umgestaltung des Werkraums in der Kindertagesstätte „Am Grünten“ in Rettenberg hat der dm Drogeriemarkt in Immenstadt bereits vor einem Jahr 700 Euro gespendet. Elternbeiratsmitglied Lies Richter (rechts) war auf Filialleiter Markus Frey (links) einfach zugegangen und dieser hatte gleich Unterstützung angeboten.

dm Drogeriemarkt Immenstadt unterstützt Kita

Dann wurde eine große Adventskranzaktion gestartet. dm Immenstadt stellte das Material zur Verfügung, dm-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich an einem Sonntag bei Tee und Keksen, um 30 Kränze zu gestalten, die Eltern der Kita „Am Grünten“ banden über 60 Kränze.

Vor der dm-Filiale in Immenstadt und vor der Kita wurden diese dann verkauft. Eine Win-Win-Situation für Markus Frey: „Wir dm-Mitarbeiter haben das gemeinsame gestalten der Kränze im gemütlichen Beisammensein sehr genossen, die Kunden haben im Vergleich sehr günstige Adventskränze erwerben können, und die Kita freut sich über die eingenommenen Spenden!“

Elternbeiratsmitglied Lies Richter von der Kita „Am Grünten“ in Rettenberg freut sich über eine Spende von 3020 Euro, die der Filialleiter des dm Drogeriemarktes in Immenstadt, Markus Frey, übergab. © Lena Fuhrmann

Großes Engagement von dm Immenstadt

Mit den 3020 Euro kommt die Kita in Rettenberg ihrem Ziel, einen Werkraum in der Kita einzurichten, ein Stück näher gekommen. Lies Richter: „Einen großen Dank an das überaus beachtliche und wertschätzende soziale Engagement von Herrn Frey und seinem Team!“

Die Adventskranzaktionen von dm Immenstadt waren die letzten zwei Jahre wegen der Pandemie ausgefallen. „Wir werden jetzt sicherlich damit weitermachen“, sagte Frey. Jedes Jahr werde im Vorfeld ein Spendenpartner dafür gesucht. „Nächstes Jahr würden wir das gerne nochmal machen“, freute sich auch Lies Richter, „die Elternaktion war super, es hat richtig Spaß gemacht und die Kita-Eltern zusammengebracht.“

Der dm Drogeriemarkt engagiert sich jedes Jahr auch maßgeblich für die Challenge Müllfreies Allgäu, bei der Schulen, Unternehmen und private Gruppen durch die Allgäuer Natur ziehen und herumliegenden Müll einsammeln.