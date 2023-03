Kinderkrippe und Kindergarten im Mehrgenerationenhaus am Entenmoos

Teilen

Startklar: Silvan Conle (von links) Geschäftsführung CoCo Real, Carina Schratt (Leitung Kita), Barbara Schneider (Geschäftsführung Rockzipfel), Christian Wilhelm (Erster Bürgermeister) freuen sich über das gelungene gemeinsame Projekt. © Kerstin Spiegelt

Sonthofen – Seit Anfang Januar ist die neue Kita „Löwenzähnchen am Entenmoos“ geöffnet und bietet professionelle Betreuung für 80 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. Derzeit findet die Betreuung in drei Kindergarten- und einer Krippengruppe statt.

Betreiber der neuen Kindertagesstätte ist der Sonthofer Verein Rockzipfel e.V., der seine bereits bestehenden Gruppen Löwenzähnchen in der Burgsiedlung, am Gymnasium und im Kinderhort Löwenried nun durch den Neubau in ein gemeinsames Gebäude zusammenführen konnte. Ab dem Frühjahr werden die vorhandenen Gruppen durch eine weitere Krippengruppe ergänzt, sodass in der bald fünfgruppigen Kindertageseinrichtung an die 100 Kinder betreut werden können.

Für die Stadt Sonthofen ist die Errichtung einer neuen Kita Grund zur Freude. Bürgermeister Christian Wilhelm ist froh darüber, dass der Rockzipfel wieder als verlässlicher Partner für den Betrieb der Kita gewonnen werden konnte. Dankbar ist er auch, dass mit der CoCo Real Firmengruppe aus Sonthofen ein heimisches Unternehmen als Bauherr und Vermieter gefunden wurde, das die Idee angenommen und qualitativ hochwertig umgesetzt hat.



Neues Gebäude - neue Konzept

„Die Betreuung unserer Jüngsten ist ein wichtiger Grundstein im Gefüge unserer sozialen Stadt. CoCo Real und auch der Verein Rockzipfel haben uns mit dieser Kooperation die Möglichkeit gegeben, kurzfristig auf den Mangel an Betreuungsplätzen zu reagieren und ein für die Eltern interessantes Angebot präsentieren zu können.“, so Wilhelm.



Doch nicht nur das Gebäude ist neu, auch das Konzept hält einige Besonderheiten bereit. Im teiloffenen Betrieb haben die Kinder die Möglichkeit, sich nach aktueller Interessenlage in unterschiedlichen Gruppen aufzuhalten. Denn jeder Gruppenraum steht unter einem eigenen Motto. So liegt beispielsweise im Gruppenraum der Füchse das Augenmerk mehr auf den Rollenspielen und im Raum der Eulen steht das Konstruieren und Bauen im Vordergrund.



Möglichkeit zum sozialen Austausch

Eine weitere Besonderheit hält das Gebäude der Löwenzähnchen bereit. Denn die integrative Kita befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnungen über der Einrichtung sind seniorengerecht angelegt und verfolgen das Konzept des betreuten Wohnens.



Für die mittlerweile bereits eingezogenen Mieter bedeutet dies neben der Möglichkeit, Unterstützungsleistungen anzunehmen, auch in sozialen Austausch mit den jüngsten Bewohnern der Alpenstadt treten zu können. Ob gemeinsame Gartenarbeiten oder mal eine gemütliche Vorleserunde in den Gruppenräumen, das generationsübergreifende Konzept sieht hier viele Möglichkeiten für Erlebnisse für Jung und Alt vor.



Neues Kinderrestaurant

Neu ist zudem, dass für die Kinder an jedem Tag ein Restaurantbesuch auf dem Programm steht. Denn, das von einer Fachkraft in der Kita frisch gekochte vegetarische Essen wird nicht, wie oft üblich, in den Gruppenräumen eingenommen, sondern in einem extra dafür eingerichteten Raum, eben dem Kinder-Restaurant.



Carina Schratt, die Leitung der neuen Kindertagesstätte, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die erste Kita in Sonthofen sind, die solch ein besonderes Konzept mit Frischküche und Mehrgenerationenhaus umsetzen kann. Unser motiviertes und engagiertes Team freut sich, weitere Kinder bei den Löwenzähnchen betreuen zu dürfen.“