Kiwanis-Clubs spenden von WWF entwickelte Entdecker-Sets an Kindergärten

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die „Spitze“ der Oberallgäuer Kiwanis-Clubs mit Dr. Michael Büssemaker (von links), Susanne Hofmann und Hanspeter Rümmele, Landrätin Indra Baier-Müller und die Vertreterinnen der Kindergärten, Martina Schmidt, Eva Tarrach, Sandra Grajewski und Isabell Gibbesch. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die drei im Allgäu ansässigen Kiwanis-Clubs Oberallgäu, Oberstdorf und Immenstadt statten weitere 25 Kindergärten im Oberallgäu mit dem „Baum­entdecker-Set“ aus.

Die drei im Allgäu ansässigen Kiwanis-Clubs Oberallgäu, Oberstdorf und Immenstadt haben vor zwei Jahren 40 Kindergärten im Oberallgäu mit dem „Baum­entdecker-Set“ ausgestattet. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund for Nature WWF. Jetzt legten die Kiwanis-Clubs nach und setzen diese Tradition fort mit 25 weiteren Kindergärten und einem neuen Set, das ebenfalls vom WWF entwickelt wurde, dem „Vierjahreszeiten-Entdeckerset“.

Schwerpunkt der Arbeit der Kiwanis-Clubs war heuer der Weltkindertag 2022. Bei der „Starkmacherwerkstatt“ ging es um Selbstbehauptungstraining für Vorschulkinder. „Unabhängig davon haben wir Möglichkeiten genutzt, weitere Unterstützung zu erhalten. So haben wir die Sparkasse Allgäu gewonnen, dass Projekt der Vierjahreszeiten-Sets mit 500 Euro zu unterstützen“, berichtet Hanspeter Rümmele, der sogenannte Past Präsident des Kiwanis-Clubs Oberallgäu, also der Vorgänger des aktuellen Präsidenten, Dr. Michel Büssemaker. 500 weitere Euro steuerte die Regionalentwicklung Oberalgäu bei und jeweils 500 Euro die drei Kiwanis-Clubs. „So können weitere 25 Kindergärten mit den neuen Vierjahreszeiten-Sets ausgestattet werden“, sagt Rümmele.



Vierjahreszeiten-Entdeckerset von WWF © Josef Gutsmiedl

Frühkindlichen Bildung und Naturerfahrung

Die neuen Sets stellen Tier und Pflanzen vor dem Hintergrund der vier Jahreszeiten vor. Manche sind nur in bestimmten Monaten zu entdecken, andere haben Strategien entwickelt, um sich ganzjährig „durchzuschlagen“. Jedes Jahr beginnt ein neues Abenteuer. „So können Kinder eintauchen in die Natur zu den jeweiligen Jahreszeiten, und die großen und kleinen Geheimnisse vor der Haustüre entdecken“, erläutert Hanspeter Rümmele das Konzept des Sets. Die kleinen Entdecker werden begleitet von Filu Eichhorn, Erik Eiche und anderen Tieren und Pflanzen, die von ihrem Leben im Frühling, Sommer, Herbst und Winter berichten. „Spannende und lehrreich – das Set trägt zur frühkindlichen Bildung und Naturerfahrung bei“, so Rümmele.



„Wir haben Glück, in einer Region zu leben, in der das alles quasi vor der Haustüre zu finden ist“, ergänzt Landrätin Indra Baier-Müller. Die Kombination „Herz-Kopf-Hand“ sei ein großer Schatz der Region. Die Landrätin lobte bei der Übergabe das vielfältige Engagement der Kiwanis-Clubs.