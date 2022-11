„Da geht schon noch was“

Kleinkunstförderverein Klick feiert 25-jähriges Bestehen

Von: Josef Gutsmiedl

Das Plakat für die erste Klick-Veranstaltung gibt es noch! © Josef Gutsmield

Immenstadt – Mit einem Konzert fing alles im November 1997 an. Jetzt feierte der Kleinkunstverein Klick sein 25-jähriges Bestehen.

Die Ersten waren sie nicht, die sich anschickten das Kulturleben in der Stadt zu bereichern. Doch das Ziel, das Kulturgeschehen mit einem kräftigen Schuss Kleinkunst zu „würzen“, ließ sich die Gruppe nicht ausreden. Inzwischen ist der vor 25 Jahren aus der Taufe gehobene „Kleinkunstverein Klick“ eine feste Größe im Kulturgeschehen des Oberallgäus. Mit einem Konzert fing es im November 1997 an, nur wenige Monate nach der Gründung des Vereins. Und mit einem Konzert wurde jetzt das Jubiläum gefeiert. Nach dem kurzen Festakt im Schloss Immenstadt begeisterte das Duo „Café del Mundo“ die Gäste und die Klick-Mannschaft.

Der Verein – gegründet im Juli 1997 war noch „grün“ hinter den Ohren, als „Klick“ die erste Veranstaltung auf die Beine stellte. Harald Dreher, Kulturreferent der Stadt und Klick-Gründungsmitglied, hatte in der Sontheimer „Dampfsäg“ die tschechische Gruppe „Jablkon“ gesehen und gehört – und kurzerhand für einen Auftritt in Immenstadt gewonnen. Auf diese Art werden nahezu alle Künstler „eingefangen“. Wichtig ist, dass jemand aus dem Vereinskreis den oder die Künstler live erlebt hat und die Vorstandschaft von seiner Idee überzeugt. Dann wird geklärt, ob „das ganze zum Verein und Publikum passt“, heißt es in der Festschrift zum Jubiläum.

Wiederbelebung des „Jahrmarkt der Träume“

Dem Klick ist auch die Wiederbelebung des „Jahrmarkt der Träume“ zu verdanken, die 1998, also nur ein Jahr nach der Gründung, unter der Regie des jungen Vereins über die Bühne ging und wahre Begeisterung auslöste. „Dem Klick wurde keine lange Lebenserwartung prophezeit“, so Vorsitzender Horst Schreiber. Und damals habe es geheißen, „was braucht‘s denn einen Kleinkunstverein“, erinnert sich Schreiber am Jubiläumsabend. Immerhin gab es die längst etablierte Kulturgemeinschaft Oberallgäu KGO und den – noch jungen – Immenstädter Sommer. Weit gefehlt.



Die Vorstandsarbeit sehen Schreiber und die stellvertretende Vorsitzende, Waltraud Müller, in guten Händen eines engagierten Teams, das aber gerne bereit sei „frischem Blut“ Platz zu machen. In einem kurzweiligen Sketch versicherten sie sich nebenbei gegenseitig: Ohne den anderen geht nichts!



„Da geht schon noch was“

Mit viel Leidenschaft für Kleinkunst, Kabarett, Kultur und gute Unterhaltung hat das Klick-Team engagiert gearbeitet und „sensationell viel bewegt“, wie es der Immenstadts Zweiter Bürgermeister, Siegfried Zengerle“ auf den Punkt brachte. „Klick hat sich toll entwickelt und ist heute eine feste Größe in der Kulturlandschaft des Oberallgäus.“ In den vergangenen 25 Jahren gab es 250 Veranstaltungen, Begegnungen, Auszeit vom Alltag, Stunden des Lebenspürens. Viele im heutigen Team seien von Anfang an dabei, berichtete Zengerle weiter, „und kaum gealtert“. „Da geht schon noch was“, konterte er die Andeutungen Schreibers, „frisches Blut“ wäre wünschenswert. Zengerle: „Immenstadt braucht euch dringend! Hoffentlich macht es noch oft ‚klick‘ in Immenstadt.“



Auch die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller meinte: „Bei soviel Herzblut und Leidenschaft geht da sicher noch was.“ Aus dem Pflänzchen sei ein richtiger Baum geworden, ein „wichtiger Baum im Mischwald“ der Kultur. Die Landrätin verriet kein Geheimnis: Der Kleinkunstförderverein Klick ist einer der Preisträger des Oberallgäuer Kulturpreises 2022.



Dauerhafter Platz gesucht

Aus den bescheidenen Anfänge entwickelte sich ein Verein mit bald 300 Mitgliedern. „Und ohne diese könnten wir das Programm nicht bestreiten“, setzte Vorstand Horst Schreiber seinen Rück- und Ausblick fort. Im Laufe der Jahre habe sich zudem eine Menge an Technik-Ausstattung und „viel Zeug“ angesammelt. Dafür fehle ein geeigneter, dauerhafter Platz, von einer „festen Bühne“ ganz zu schweigen. Die meisten Veranstaltungen fanden in der „Hofmühle“ und im „Schloss“ statt, einige auch in Autohäusern, im Monta-Werk oder im Spital.