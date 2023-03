Klimastreik in Sonthofen: Fridays for Future gehen auf die Straße

Teilen

Jonglage für die Klimarettung: Fridays for Future demon­strieren auch in Sonthofen. © Felix Lacher

Sonthofen – #Tomorrowistoolate – unter diesem Motto wurde am vergangenen Freitag, 3. März 2023, wieder in über 250 Städten demonstriert. In Sonthofen nahmen rund 100 Menschen an einer Kundgebung mit anschließendem Demozug und einer Jonglage-Show teil.

In der durch einen selbst verfassten text eingeleiteten und musikalisch hinterlegten Show brachte der Künstler Laurin Weth seine Gefühle angesichts der Klimakatastrophe und der leeren Versprechungen seitens der Politik zum Ausdruck.

„Die Realität tut weh. Wir sind ein Schiff auf hoher See und fahren bewusst auf ein Unwetter zu. Jetzt haben wir noch unsere Ruh. Selbst der dümmste Seemann bewahrt sein Schiff vor dem Untergang.“

Energiewende soll endlich kommen

Trotz einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit für mehr Klimaschutz, halte sich die Regierung weder an die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag noch an das Klimaschutzgesetz.

Die Aktivisten von Fridays for Future forderten eine rasche Energie- und Mobilitätswende, ebenso wie eine global gerechtere Außen- und Finanzpolitik.

Kritik an B12-Ausbau

Die Ortsgruppe Sonthofen sprach sich abermals gegen den Ausbau der B12 aus, bei dessen Planung keine Betrachtung der Klimaauswirkungen des Projektes durchgeführt worden sei, obwohl das Klimaschutzgesetz dies zwingend vorschreibe. Stattdessen solle schnellstmöglich die Bahnstrecke Kempten-Oberstdorf elektrifiziert werden.