Förderverein schlägt Alarm: Oberstdorf bald ohne Notfallversorgung?

Oberstdorf – In vier Monaten, zum Jahresbeginn 2024, soll die Krankenhausreform in Kraft treten. Das könnte drastische Auswirkungen auf den Oberstdorfer Klinikstandort haben. Die Basis-Notfallversorgung in Oberstdorf, dem Kleinwalsertal und der Gäste steht auf der Kippe. Doch was heißt das konkret? Wir sprachen mit Seppi Dornach, Vorsitzender des Krankenhausfördervereins Oberstdorf.

Bei einem Vortrag kürzlich sagten Sie zum Thema Oberstdorfer Krankenhaus es sei „fünf vor zwölf“. Was meinten Sie damit?

Dornach: Die Krankenhausreform wird voraussichtlich schwerwiegende Auswirkungen auf das Versorgungsangebot im Krankenhaus Oberstdorf haben. Die politischen Mandatsträger müssen unbedingt gegensteuern, ansonsten sehe ich schwarz.

Ist das Oberstdorfer Krankenhaus überhaupt noch ein Krankenhaus?

Dornach: Oberstdorf ist noch im bayerischen Krankenhausplan. Doch bereits jetzt ist die Akutversorgung nicht mehr so gewährleistet, wie man es von einem Krankenhaus erwarten würde. Mit dem Wegfall der chirurgischen Hauptabteilung nahm alles seinen Lauf. Einzig die internistische Hauptabteilung von Dr. Ulrich Bäcker entspricht noch einer echten Krankenhausabteilung. Alle anderen Einrichtungen im Krankenhaus sind Mieter im Gebäude. Die Ärzte dort machen eine tolle Arbeit, sie können aber nicht die Notfallversorgung sicherstellen.

Nehmen wir einen Patienten mit Herzinfarkt in Riezlern, einem Kreislaufkollaps in Oberstdorf oder einem Bänderriss am Fellhorn, wo gibt es schnelle Hilfe?

Dornach: Wer lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt ist, muss schnellst möglich in ein dafür spezialisiertes Krankenhaus. Der Herzinfarktpatient muss daher in eine Zentrale Notaufnahme nach Immenstadt oder Kempten. Das ist bereits jetzt schon so und das soll auch so bleiben. Damit aber diese Einrichtungen nicht durch Patienten mit leichteren Erkrankungen und Verletzungen überlastet werden, müssen die dezentralen Krankenhäuser wie Oberstdorf so aufgebaut sein, dass beispielsweise ein Bänderriss oder ein Kreislaufkollaps im Krankenhaus vor Ort diagnostiziert, versorgt und nachbehandelt werden können.

Was ist der „worst case“, wenn die Reform so durchgeht, wie geplant?

Dornach: Werden die Kliniken – wie in den Gesetzesentwürfen geplant – neu in sogenannte Level-Krankenhäuser eingruppiert, dann wird Oberstdorf voraussichtlich die unterste Stufe „Level-1i“ erhalten oder vom Klinikträger in ein „Orthopädisches Fachkrankenhaus“ umgewandelt. Die Basisnotfallversorgung und andere öffentliche Versorgungsleistungen eines Krankenhauses würden dabei wegbrechen. Auch die internistische Abteilung ist dann in Gefahr.

Was muss passieren?

Dornach: Schnellst möglich müssen sich die Oberstdorfer und Kleinwalsertaler mit uns – dem Förderkreis – solidarisieren und ein öffentliches Zeichen an die Entscheidungsträger senden. Es müssen konkrete Gemeinderatsbeschlüsse her. Wir können unmöglich auf ein Krankenhaus in Oberstdorf verzichten.

