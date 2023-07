Knappe Niederlagen und keine Punkte für den FC Sonthofen

Packende Zweikämpfe: Solche Szenen, wie hier Manuel Methfessel gegen Maximilian Heiß, prägten die Partie des FCS gegen Schwaben Augsburg. © Dieter Latzel

Sonthofen – Das Bayernliga-Auftaktprogramm war hart. Zuletzt am Dienstagabend blieb der 1. FC Sonthofen nach der Schlappe gegen Schwaben Augsburg auch gegen den TSV Rain-1 mit einer 2:1-Niederlage weiter ohne Punkte und hoffte gegen SV Erlbach am Freitagabend im dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen zu Hause auf die Trendwende (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Der FCS II testet nach dem 2:1-Sieg bei der SG Leuterschach/Geisenried am Samstag um 16 Uhr beim FC Altstädten.

Am vergangenen Samstag verlief der Bayernliga-Auftakt für den Aufsteiger Sonthofen nicht nach Wunsch. Am Ende stand gegen den TSV Schwaben Augsburg eine unglückliche 0:1-Niederlage zu Buche. In der chancenarmen Begegnung hielten die Hausherren zwar gut mit, gerieten aber nach einer Stunde durch einen aus ihrer Sicht zweifelhaften Foulelfmeter ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit hatten die Defensivabteilungen der Kontrahenten alles im Griff.

Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Torraumszenen blieben Mangelware. Wenn doch einmal ein Angriff durchrutschte, war spätestens bei den Torhütern Endstation. In der 59. Minute deutete Schiedsrichter Stefan Treiber bei einer Strafraumaktion zwischen FCS-Kapitän Manuel Wiedemann und Jonas Greppmeir auf den „Punkt“, und Benedikt Krug verwandelte den „Elfer“ zur Gästeführung.

Die Gäste ließen nichts anbrennen

Eine Minute später wäre beinahe der Ausgleich gefallen als Kevin Haug abgezogen hatte, doch Gäste-Keeper Kevin Schmidt packte eine Glanzparade aus. Augsburg antwortete mit einem Latten-Knaller von Simon Gail. Auf der Gegenseite lenkte Torwart Schmidt eine Faller-Flanke über das Torgestänge. Die Partie wurde nun immer hektischer. Die Hausherren fühlten sich vom Unparteiischen in einigen entscheidenden Situationen klar benachteiligt.

Sie kämpften zwar verbissen, verloren mit zunehmender Spieldauer aber immer mehr den Faden. Die cleveren Gäste ließen jetzt nichts mehr anbrennen. FCS-Coach Benjamin Müller meinte nach dem verhagelten Start, dass sich seine Mannschaft defensiv kaum Fehler erlaubt habe. „Da sind wir schon strukturiert aufgetreten.“ Einige Schiedsrichterentscheidungen seien in einem eigentlich klassischen 0:0-Spiel allerdings sehr ärgerlich und nicht nachvollziehbar gewesen, bilanzierte er.

