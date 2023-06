Su Turhan, Autor zahlreicher Krimi-Bestseller, liest in Sonthofen

Teilen

Leben in zwei Kulturen: Der Krimiautor Su Turhan wurde in Istanbul geboren und lebt heute in München. © Regina Recht

Sonthofen – Die beliebte Veranstaltungsreihe „Sonthofen liest“ im Sonthofer KulturViertel beginnt dieses Jahr mit einem Krimiabend in der StadtBücherei. Autor und Regisseur Su Turhan präsentiert „Kommissar Pascha und andere Verbrechen“, Autorin und Herausgeberin Angela Eßer ist mit kriminellen Kurzgeschichten dabei.

Sonthofen – „Was, wenn das Telefon klingelt, der Bayerische Schriftstellerverband ist dran und fragt, ob man eine Lesung gewinnen möchte?“ So ist es in der StadtBücherei passiert. „Klar, sind wir dabei“, lautete die Antwort. Das war Ende März und alles musste dann ganz schnell gehen. Zwei Tage später kam die Gewinnbenachrichtigung für die Autoren Su Turhan und Angela Eßer.

So beginnt die beliebte Veranstaltungsreihe „Sonthofen liest“ im Sonthofer KulturViertel dieses Jahr am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr mit einem Krimiabend in der StadtBücherei. Autor und Regisseur Su Turhan präsentiert „Kommissar Pascha und andere Verbrechen“, Autorin und Herausgeberin Angela Eßer ist mit kriminellen Kurzgeschichten dabei. Der Eintritt ist frei, Kartenvorverkauf in der StadtBücherei oder an der Abendkasse.



Unterhaltsamer Abend mit Kommissar Pascha

Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Abend unter anderem mit dem kauzigen Zeki Demirbilek, alias Kommissar Pascha. Die beliebte Kriminalromanfigur mit deutsch-türkischem Hintergrund steht der „Migra“-Abteilung vor und löst ihre Fälle auf unkonventionelle Art und Weise. Braucht „Pascha“ abends einen Absacker, gibt‘s schon abwechselnd Raki und Obstler.

Autor Su Turhan kam wie sein Ermittler in Istanbul zur Welt, bevor es ihn mit zwei Jahren ins tiefste Niederbayern verschlug. In München studierte er Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und arbeitete danach in der Filmbrache als Regisseur, Drehbuchautor, Lektor und Producer, bevor er 2013 seine Kriminalromanreihe „Kommissar Pascha“ startete.



Grotesker Humor bei den Kurzgeschichten von Angela Eßer

Die Prise Humor darf auch bei den kriminellen Kurzgeschichten von Angela Eßer nicht fehlen, wenn sich zum Beispiel ein Whisky-Liebhaber auf einmal in einer grotesken Situation wiederfindet oder eine Erpressung mit einer gestohlenen Weinsammlung ein anderes Ende findet als erwartet. Überraschende Wendungen sind auf jeden Fall garantiert. Autorin Angela Eßer war langjährige Sprecherin des „Syndikat“, dem Verein deutschsprachiger Kriminalliteratur.

2021 wurde sie mit dem Friedrich-Glauser-Ehrenpreis ausgezeichnet und seit 2022 ist sie beim Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Regionalvorsitzende für Schwaben.