Sommerferien-Programm in den Erzgruben Burgberg

Im Museumsdorf der Erzgruben Burgberg können Kinder Hufeisenschmieden, Schmuck basten und vieles mehr. © Erzgruben Burgberg

Burgberg – Im Museumsdorf der Erzgruben Burgberg können Kinder bis 3. September beim Sommer-Ferienprogramm ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr stehen verschiedene Aktionen wie zum Beispiel Lederbeutel und Schmuck basteln oder Steine bemalen auf dem Programm.

Beim Hufeisenschmieden werden die Kinder selbst zum „Glücksschmied“ und können an allen Aktionstagen mit der neuen Erzgruben-Rallye zum Sonderpreis von einen Euro ihre Kenntnisse zum Eisenerzabbau am Grünten testen. Der Eintritt ins Museumsdorf ist für Kinder unter 14 Jahren frei. Die Teilnahmegebühr für das Sommer-Ferienprogramm am Mittwoch und Sonntag beträgt vier Euro und am Donnerstag neun Euro pro Kind. Weitere Informationen unter www.erzgruben-burgberg.de oder in der Tourist-Info Burgberg, Telefon 08321 6722-20. Das Museumsdorf der Erzgruben Burgberg ist vom Parkplatz Auf dem Ried in ca. 20 Minuten ausschließlich zu Fuß erreichbar.