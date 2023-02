Kreisbote Oberallgäu: Neue Seite für Kinder und Familien

Tatzi & Co.: Wer findet den tollsten Namen für die kleine Ente? © Kreisbote Oberallgäu

Oberallgäu – Beim Oberallgäuer Kreisbote tut sich was: Ab sofort gibt es jeden Monat eine Familien- und Kinderseite!

Diese besondere Seite ist speziell für Familien und Kinder gedacht. Hier findet sich viel Neues und spannende Geschichten von Tatzi der Katze und ihrem Freund, der – noch – namenlosen Ente, knifflige Rätsel sowie informative Berichte und Bilder zum Thema Familie.

Für die erste Ausgabe von „Tatzi & Co.“ hat sich das Kreisbote-Team etwas ganz Tolles ausgedacht: Tatzis Freund, die kleine Ente, will endlich auch einen „richtigen Namen“! Jeder kann einen Vorschlag machen – und einen tollen Preis gewinnen.

Tatzi bittet um Hilfe

Wie man das macht, erklärt Tatzi: „Miauchen, liebe Freunde! Ich bin Tatzi und brauche eure Hilfe. Dringend! Ich verbringe meine Tage gerne in einem schönen Büro in der Stadt. An der Tür steht „Kreisbote“ in blauen Buchstaben. Hier ist immer was los! Die Tür steht den ganzen Tag offen, Leute kommen und gehen. Und ihr werdet nie erraten, wer heute vor der Tür stand! Eine keine Ente. Sie suchte ein neues Zuhause. Als ich sie nach ihrem Namen fragte, antwortete die coole Ente: „Ich habe noch keinen Namen.“ „Aber wie soll ich dich denn dann nennen?“, fragte ich. „Ich weiß nicht“, antwortete die kleine Ente leise und wippte verlegen von einem Fuß auf den anderen. „Mach dir keine Sorgen“, sagte ich, „ich habe da schon eine brillante Idee!“

Belohnung für den besten Vorschlag

„Liebe Kinder, könnt ihr uns helfen, einen Namen für das Entchen zu finden?“, so Tatzi weiter. „Für den besten Vorschlag gibt es eine Belohnung: einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro von Spielwaren Gottfried! Schickt eure Ideen per Post an Kreisbote Sonthofen, Promenadenstraße 2, 87527 Sonthofen. Einsendeschluss ist der Donnerstag, 16. Februar. Ich freue mich auf eure Einsendungen!“