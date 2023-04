Kreisjagdverband hält nichts von Schonzeitverkürzungen

Von: Josef Gutsmiedl

Erfolgreiche Ernte: Die Frühjahrshegeschau markiert traditionell das Ende des Jagdjahres. © Josef Gutsmiedl

Fischen – Anlässlich der jüngsten Hegeschau – der Abschluss des Jagdjahres 2022 – des Kreisjagdverbandes in Fischen sprach man dafür aus, den „Oberallgäuer Weg“ mit seiner jagdfachlichen und wildbiologischen Ausrichtung beizubehalten.

Auf einem guten Weg in einem „magischen Viereck aus Wald, Wild, Mensch und Natur“ sehen die Verantwortlichen im Oberallgäu die Arbeit der aktiven Jäger und der Jagdbehörde. Dennoch, so wurde anlässlich der jüngsten Hegeschau – der Abschluss des Jagdjahres 2022 – des Kreisjagdverbandes in Fischen deutlich, gelte es, den „Oberallgäuer Weg“ mit seiner jagdfachlichen und wildbiologischen Ausrichtung beizubehalten. Jedenfalls seien pauschale Schonzeitverkürzungen da und dort nicht das Mittel der Wahl.

„Wir Jagdberater befürworten auch ganz klar Schonzeitverkürzungen in Bereichen, wo es zum Schutze der Gesellschaft und in waldbaulichen Prioritätsflächen notwendig und zielführend erscheint“, stellte Jagdberater Markus Schwarz fest. „Doch die momentane Entwicklung geht in manchen Bereichen weit über dieses Maß hinaus.“



Wieder mehr Blick für das Ganze

Fehlende Jagdkompetenz dadurch zu kompensieren, und dazu über flächigen Jagddruck das Wild zunehmend unbejagbar zu machen, werde die Probleme zumeist nur verlagern. Es brauche wieder mehr „Blick für das Ganze“. Schwarz spricht von einem Anfang der „Beerdigung einer bislang noch gut funktionierenden, waldbaulich orientierten Rotwildbewirtschaftung“ im Oberallgäu. Nicht zuletzt werde von den ehrenamtlich tätigen Jagdberatern erwartet, Missstände anzusprechen und Argumente fachlich zu untermauern, begründete Schwarz seine „deutlichen Worte“ in der Versammlung.

Zuvor hatte der Vorstand des Kreisjagdverbandes Oberallgäu, Heinrich Schwarz, kritisiert, dass das Wild aufgrund der Schonzeitverkürzungen „fast keine Ruhephase“ mehr habe. Im ausgesprochenen Schutzwaldbereich möge das noch angehen, so der Vorstand weiter. „Aber nicht überall.“ Das Abschusssoll habe man früher auch erreicht. Inzwischen sei der Freizeitdruck auf die Natur deutlich höher und erschwere die Arbeit der Jäger. Vor dem Hintergrund einer tödlichen Bären-Attacke auf einen Jogger in Italien warnte Schwarz: „Das könnte auch bei uns passieren.“ Vielleicht komme die Politik doch noch zu einer vernünftigen Lösung beim Umgang mit Wolf und Bär



Jägerschaft als verantwortungsbewusster und verlässlicher Partner

Was die konkreten Zahlen beim Abschuss angeht, sieht sich die Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen in ihrer Arbeit bestätigt. Bei der dreijährigen Sollfestsetzung für Rehwild von 7 065 Stück, sind nach dem ersten Jahr 34 Prozent erreicht, so die Bilanz von Markus Schwarz. Beim Gemswild sind mit 526 Stück 82 Prozent des Solls (639) geschafft. Und auch beim Rotwild ergibt sich mit 978 erlegten Tieren ein Erfüllungsgrad von 98 Prozent im Bereich der Hochwildhegegemeinschaft.

Die Erfüllung der festgelegten Sollzahlen leiste einen „entscheidenden Beitrag, um gesunde und an ihren Lebensraum angepasste Wildbestände“ zu erhalten, ergänzte Kai Bomans von der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt Oberallgäu. Die Erfüllung zeige, dass die Jägerschaft „ein verantwortungsbewusster und verlässlicher Partner“ der Grundeigentümer und der Behörden sei.



Wald im Klimawandel

Das Thema „Wald im Klimawandel“ betreffe die Forstwirtschaft ebenso wie die Jagd, ergänzte Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am Landwirtschaftsamt Kempten. Die erforderliche Waldverjüngung sei auf die engagierte Mitarbeit der Jagd angewiesen: „Ohne sie geht es nicht.“

„Unterm Strich hat es Spaß gemacht“: So kommentierte Jürgen Wälder (links im Foto) seine Bilanz bei der Verabschiedung durch Kai Bomans (rechts) von der Jagdbehörde. © Josef Gutsmiedl

Im Rahmen der Hegeschau-Versammlung wurde der langjährige Geschäftsführer der Hochwildhegegemeinschaft, Jürgen Wälder, aus seinem Amt verabschiedet. Wälder habe sich in 17 Jahren in der Position des Geschäftsführers unter hohen Zeitaufwand „um sämtliche Dinge gekümmert, die nicht so laufen“, brachte es Heinrich Schwarz vom Kreisjagdverband Oberallgäu auf den Punkt. Auch Forst-Chef Simon Östreicher dankte Wälder für die „gute Zusammenarbeit in der Sache“. Und der so Verabschiedete zog eine positive Bilanz seiner langjährigen Tätigkeit: „Unterm Strich hat es Spaß gemacht.“ Humorvoll ergänzte Wälder: Wenn er in seiner Funktion jemand auf die Füße getreten sei, habe er dies in voller Absicht getan.