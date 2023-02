Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags diskutiert über nachwachsende Rohstoffe

Auf der Verbandsversammlung des Kreisverbandes Oberallgäu im Bayerischen Gemeindetag referierten (von links) Andreas Täger und Florian Schmid. Die Moderation übernahm Kreisvorsitzender Thomas Eigstler. © Lajos Fischer

Oberallgäu – Forstbewirtschaftung als Teil der regionalen Energiewirtschaft war das Schwerpunktthema der aktuellen Versammlung des Kreisverbandes Oberallgäu im Bayerischen Gemeindetag, die diesmal in Dietmannsried stattfand.

Der Kreisvorsitzende und Wiggensbacher Bürgermeister Thomas Eigstler betonte in seiner Einführung, dass die Energieversorgung eines der bestimmenden Themen der kommenden Jahre bleiben werde. „Was vor uns steht, ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf“, stellte er fest. Das Interesse an Fernwärmenetzen wachse kontinuierlich und dafür brauche man nachwachsende Rohstoffe aus der Region. „Und das ist bei uns natürlich das Holz.“

Der Brennstoff „Holz“, vor allem in der Form von Waldhackschnitzel und Sägewerkrestholz sei ein endliches Gut, stellte Christoph Lindermayr, Geschäftsführer der ZAK Energie GmbH, am Anfang seines Vortrages fest. Da im Allgäu Interesse an der Errichtung weiterer Biomasseheizwerke bestehe, habe der ZAK im Oktober 2022 beschlossen, eine Untersuchung mit folgenden Fragestellungen zu starten: Wie viel „Energieholz“ steht in der Region zur Verfügung? Wie viel wird davon tatsächlich verwendet und wie groß ist das bisher ungenutzte Potential?



Zusätzliches Potenzial vorhanden

Festgestellt wurde, dass es auf der vorhandenen Waldfläche einen jährlichen Zuwachs von rund1,6 Millionen Festmeter gebe, wovon zurzeit 1,25 Millionen genutzt würden. Es bestehe also ein Potenzial von ca. 35 000 Festmetern, die zusätzlich genutzt werden könnten, ohne dass es zu einer Reduzierung des Holzbestandes käme.

Wenn man den aktuellen Verbrauch der Allgäuer Heizwerke und die jährliche Menge an aus den hiesigen Wäldern gewonnenen Hackschnitzeln vergleiche, hätte man ein zusätzliches Potenzial von ca. 125.000 Schüttraummeter (ein Kubikmeter, der mit lose geschüttetem Holz gefüllt ist) Waldhackschnitzel, was ein ca. 30-prozentiges Wachstum ermöglichen könnte. Die Berechnung sei nicht ganz genau, weil eine Vielzahl an privat betriebenen kleinen bis mittleren Hackschnitzelheizungen in der Aufstellung nicht berücksichtigt worden sei.

Viele kleine Waldbesitzer

Es sei aber schwierig, das nicht genutzte Potential zu aktivieren, da sich sehr viel Waldfläche in privatem Besitz befinde, auf die man keine Zugriffsmöglichkeiten habe. Deshalb würden sich das Angebot und der Verbrauch derzeit „gerade so die Waage halten“. Lindermayr stellte die Frage, wie man kleine Waldbesitzer dazu bringen könne, ihre Wälder kontinuierlich zu bewirtschaften. „Sie lassen sie einfach stehen,“ stellte er fest. „Viele Waldbesitzer sind urbanisiert, sie haben ihr Waldstück geerbt“, ergänzte Thomas Eigstler. Es sei schwierig, sie überhaupt zu erreichen.



Preisentwicklungen auf dem Holzmarkt

In seinem Fazit stellte der ZAK-Geschäftsführer fest, dass er die Entscheidung für ein neues oder erweitertes Biomasseheizwerk nur dann empfehle, wenn die Brennstoffversorgung für mindestens zehn Jahre vertraglich sichergestellt sei. Der Duracher Bürgermeister Gerhard Hock meinte, der Jubel über die jetzige Preissituation im Holzbereich sei groß. Auf bessere Zeiten zu warten sei falsch. Man sollte lieber fünf Euro mehr zahlen, aber Sicherheit haben.

Der neu gewählte Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Westallgäu (WBV) und Weitnauer Bürgermeister Florian Schmid erwiderte, das Preisniveau sei auskömmlich, aber nicht gut. Für Jubel gebe es noch keinen Grund. Er hoffe, dass das Preisniveau weiterhin stabil bleibe.



Auswirkungen der geplanten EU-Richtlinie

Im zweiten Teil referierten Schmid und sein Geschäftsführer Andreas Täger über die möglichen Auswirkungen der Fortschreibung der EU-Richtlinie über erneuerbare Energien. Der umstrittene und wunde Punkt des Vorhabens sei, dass nachwachsende Energie aus dem Wald in Zukunft als nicht erneuerbar gelten solle. Das Problem sei in der Öffentlichkeit nicht präsent, meinte Schmid. Sein Verein, der 2 400 Mitglieder zähle und an erster Stelle die Interessen der kleinen Waldbesitzer vertrete, möchte das ändern.



Die Verhandlungen sollten Ende März abgeschlossen werden und sechs Wochen vorher gehe nichts mehr, deswegen gebe es einen dringenden Handlungsbedarf, warnte Täger. Es würden Fakten verdreht, der Kahlschlag in Rumänien werde als Grundlage genommen. „Bei uns fällt aber kein Waldbesitzer einen Baum, um Waldhackschnitzel zu machen.“ Es sei auch nicht nachvollziehbar, wieso Hackschnitzel der Sägewerke weiterhin als erneuerbar gelte, aber Scheitholz aus dem Wald nicht mehr dazu zählen sollte. „Wir werden im Zangengriff von Holzindustrie und Naturschutz vom Markt weggefegt“, so der WBV-Geschäftsführer.



Folgenschwere Entscheidung

Wenn die Entscheidung so wie geplant getroffen werden sollte, würden die bisherigen Förderungen entfallen und eine CO2-Abgabe wäre fällig. Die Einkünfte aus dem Wald für Waldbesitzer seien auch jetzt unterirdisch. „Wir fühlen uns im Regen stehen gelassen. Waldbesitzer müssen unterstützt und nicht gegängelt werden.“ Die logische Konsequenz wäre auch, dass Brennholz aus dem Wald spätestens ab 2025 verboten sein müsste, weil dann nur noch erneuerbare Energien erlaubt seien.



Rohmaterial für Waldhackschnitzel. © Andreas Täger/Waldbesitzervereinigung Westallgäu

Waldumbau und Waldschutz seien ohne die Verwertung des Energieholzes wirtschaftlich nicht möglich. „Die Waldbesitzer werden demotiviert, den Wald umzubauen.“ Dass der dringend notwendige Wechsel in Richtung wärmetoleranter Baumarten die Verfügbarkeit von Energieholz erhöhe, könnte diesen Prozess beschleunigen. „Waldbewirtschaftung muss wirtschaftlich sein und Einkommen abwerfen“, fügte Florian Schmid hinzu.



Kalte Verbrennung

Wenn man die an sich geringwertigen Nebenprodukte im Wald lasse, würden diese beim natürlichen Zersetzungsprozess erhebliche CO2-Emissionen, auch kalte Verbrennung genannt, verursachen, ohne diese als Ersatz für fossile Energieträger zu nutzen. Hackschnitzel seien ein positiver Abfall, unterstützte ihn Christoph Lindermayr und warnte vor ideologisch geprägten EU-Entscheidungen.



Öffnungsklausel geplant?

Nach der Information des Sonthofer Bürgermeisters Christian Wilhelm sei eine Öffnungsklausel für einzelne Länder geplant. Diese wurde von Täger bestätigt und mit einem Hinweis auf seine Erfahrung ergänzt, nach der man diese oft nicht nutze. „Wehret den Anfängen!“, so der WBV-Geschäftsführer. Florian Schmid ergänzte, es gehe um eine grundsätzliche Definition, damit es auch künftig keine Bedrohung gebe.



Produktion von Waldhackschnitzeln. Der Preis ist viel zu niedrig, als dass man Stammholz hacken würde. © Andreas Täger/Waldbesitzervereinigung Westallgäu

Thomas Eigstler fasste die Diskussion zusammen und hob nochmal hervor: „Im Allgäu gibt es keinen Raubbau am Wald.“ Er schlug vor, auf das Gesetzgebungsverfahren im Europäischen Parlament in der Form eines gemeinsamen Briefes aller Allgäuer Kreisverbände Einfluss zu nehmen. Zustimmung bekam er nicht nur von seinen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von den anwesenden vier Mitgliedern des Bayerischen Landtages.



Meinungen aus dem Landtag

Leopold Herz (FW) informierte darüber, dass die Freien Wähler und die CSU in einem Dringlichkeitsantrag die bayerische Regierung aufgefordert hätten, in Brüssel Druck zu machen. Eric Beißwenger (CSU) sprach über die große Entrüstung in seiner Fraktion und stellte den erwähnten Dringlichkeitsantrag detailliert vor. Holz solle seiner Meinung nach ohne Einschränkung als erneuerbar gelten. In der Energienotlage von heute müsse man alle Möglichkeiten nutzen. 20 Prozent der Leistung der bayerischen Energiewirtschaft stamme aus Biomasse.



Thomas Kreuzer (CSU) deutete an, dass die Entscheidung in Brüssel wahrscheinlich verschoben werde und erläuterte deren Hintergründe: Holzgewinnung als Raubbau im Wald gebe es in anderen EU-Ländern, etwa in Rumänien. An Aufforsten denke dort niemand. Sein Aufruf Richtung Forstwirtschaft lautete: „Wir müssen differenzieren und zertifizieren.“ Der Raubbau solle durch Zertifizierung erschwert werden. Länder wie Bayern dürfen von der Regelung nicht betroffen werden. „Wir in Bayern haben eine ganz klare Auffassung. Aber die Sache ist immer noch gefährlich.“



Thomas Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) wies auf die Meinungsvielfalt in der EU hin: „Die Schweden diskutieren anders als wir.“ Er hob die Wichtigkeit der Kaskaden-Nutzung (Wertstoffpotentiale der Biomasse mehrfach und optimal nutzen) hervor, die im Wald schwerer nachweisbar sei als in Sägewerken.