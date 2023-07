Kulinarischer Austausch zwischen Archacon und Immenstadt

Teilen

Eine Bärlauch-Sellerie Suppe wird beim Gala-Abend serviert. © Lena Foißner

Immenstadt – Schülerinnen und Schüler der Berufsschule verbrachten zwei Wochen in Arcachon und lernten die Welt der französischen Küche kennen.

Nach und nach erhob sich der ganze Saal des Lycée des Métiers Condorcet Arcachon, ca. 60 Personen, allesamt vornehm gekleidet, applaudierten den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule Immenstadt. Die Nervosität fiel langsam ab und man sah die Erleichterung und den Stolz, den nun alle verspürten. Wochenlange Planung, Vorbereitung und intensive Teamarbeit machten sich bezahlt: Der Gala-Abend war ein voller Erfolg!



Diese Veranstaltung war jedoch nur eines von vielen Highlights des zweiwöchigen Austauschs. Denn auch dieses Jahr wurde den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule Immenstadt wieder viel geboten, während ihres Aufenthalts in Arcachon, im Südwesten Frankreichs.

Interkultureller Austausch

Gerade kulinarisch durften die Schüler tief eintauchen in die Welt der französischen Küche, etwas, was ihnen im Verlaufe ihrer Karriere noch zugutekommen wird. Von Austern, über Entenstopfleber bis hin zu Kaviar, durften die jungen Menschen alle bedeutenden lokalen Gerichte probieren. Trotz des anfänglichen Misstrauens gegenüber mancher Speisen nutzten am Ende beinahe alle Schüler diese besondere Möglichkeit des interkulturellen Austauschs. „Für mich war eine sehr bereichernde Erfahrung tatsächlich, die Möglichkeit diese Vielfalt an hochwertigen Produkten genießen zu dürfen“, berichtet Antonia Horlacher, eine auszubildende Hotelfachfrau.

Die jungen Menschen erhielten eine Führung durch das Château Fleur de Liss. © Lena Foißner

Dazu zählen sicherlich auch die vielen hochwertigen Weine, die verkostet werden durften. Auf den Châteaus Fleur de Lisse und La Tour Blanche probierten die Jugendlichen nicht nur die Weine, sondern lernten auch viel über Herstellung, Ursprung und Tradition des Weinbaus rund um Bordeaux.

Praktika in französchen Betrieben

Neben all dem Wissen, was die Schüler vermittelt bekamen, konnten sie mit ihrem bereits Gelernten ebenfalls glänzen: Abgesehen von dem sehr erfolgreichen Gala-Abend, stellten sie ihr Können bei der bayerischen Brotzeit und bei den Praktika in erstklassigen französischen Betrieben unter Beweis.

Abgesehen von allen neuen Erfahrungen und Eindrücken, mit Fokus auf ihrer Ausbildung, lernten die jungen Menschen außerdem noch etwas anderes, sagt Lea Gläßer, auszubildende Köchin: „Wir sind total als Gruppe zusammengewachsen und haben uns gegenseitig, und auch unsere Lehrer, nochmal ganz anders kennengelernt. Wir wissen inzwischen alle, wie gut wir zusammenarbeiten, uns unterstützen, aber natürlich auch Spaß haben können“.