Landesliga-Reserve spielt Unentschieden

1. FC Sonthofen schickt den SC Olching mit 8:0-Packung nach Hause

Der Torjubel des FCS kannte keine Grenzen: Hier freuen sich (von links im Bild) der Dreifachtorschütze Kevin Haug, Andreas Hindelang, Markus Notz und Marc Penz. © Dieter Latzel

Sonthofen – Tore am Fließband produzierte Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Sonthofen am vergangenen Samstag und schickte den SC Olching mit einer 8:0-Klatsche auf die Heimreise. Am Mittwochabend um 18.15 Uhr steht für die Müller-Truppe das „Nachhol-Derby“ beim FC Kempten auf dem Programm.

Ein richtiges Offensiv-Feuerwerk brannte der 1. FC Sonthofen beim Kanter-Sieg gegen den SC Olching ab. Die überforderten Gäste lagen bereits nach einer guten Viertelstunde hoffnungslos zurück. Kevin Haug gelang binnen 23 Minuten ein Hattrick. Der Tabellenführer war sofort auf Betriebstemperatur. Als Haug nach 10 Minuten vom linken Flügel in den Strafraum geflankt hatte, eröffnete Andreas Hindelang mit seinem Kopfballtreffer den Torreigen.

Kurz darauf erhöhte Markus Notz auf 2:0 und wenige Augenblicke später lenkte Ruben Milla Nava eine scharfe Hereingabe von Jonas Koller unfreiwillig zum 3:0 in die eigenen Maschen. In der 17. Minute schraubte Haug auf Vorarbeit von Marc Penz den Zwischenstand auf 4:0. Die Partie war gelaufen, aber der Torhunger des FCS noch nicht gestillt. Bis zur Pause gelang Haug mit zwei weiteren Treffern zum 6:0 ein lupenreiner Hattrick.

Erster Landesliga-Einsatz für Marco Zettler

Zum zweiten Durchgang wechselten beide Mannschaften munter durch. U.a. kam bei den Hausherren A-Jugend-Keeper Leonhard Schmid für Marco Zettler zu seinem ersten Landesliga-Einsatz. Das Torschießen ging zunächst weiter. Marco Faller traf (55.) zum 7:0. Eine Minute später war Faller erneut durch und Unglücksrabe Maximilian Herrmann lenkte die Hereingabe ins eigene Tor. Kurz vor dem Ende wäre Olching beinahe der Ehrentreffer gelungen, doch FCS-Kapitän Manuel Wiedemann verhinderte bei einem Sostmann-Freistoß den Einschlag. So blieb es beim 8:0.



Kevin Haug sagte: „Wir hatten einen super Tag. Nach der frühen Führung konnten wir nachlegen, sind dran geblieben und haben uns nicht auf dem Vorsprung ausgeruht.“



Landesliga-Reserve spielt Unentschieden

Die Landesliga-Reserve des FCS und der gastgebende SSV Wertach geizten beim 4:4-Unentschieden nicht mit Toren. Sonthofen zeigte in der ersten Halbzeit eine gute Leistung und hätte durchaus höher führen können. Nach dem Seitenwechsel wurde der SSV stärker und Martin Suntheim schossen Wertach bis zur 79. Minute 4:2 in Front. Die Gastgeber sahen nun wie der sichere Sieger aus, doch die FCS-Reserve schlug zurück. Manuel Schäffler besorgte für seine Farben (89.) den 3:4-Anschluss, und Silas Neuner sorgte in der Nachspielzeit für den glücklichen 4:4-Ausgleich.