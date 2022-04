1. FC Sonthofen erkämpft sich mit klarem Sieg Platz 2

Wieder vorne mit dabei

Sonthofen – Der 1. FC Sonthofen eroberte in der Landesliga-Südwest am vergangenen Samstag mit einem klaren 3:0-Erfolg über den TSV Gersthofen wieder den zweiten Tabellenplatz. Sollte den Kreisstädtern diese Woche Mittwoch um 19 Uhr zu Hause im Nachholspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen erneut ein Sieg gelingen, würden sie damit Spitzenreiter Nördlingen gehörig auf die Pelle rücken. Die Zweite Mannschaft des FCS kam dagegen im Spiel gegen die SG Kleinweiler-Wengen nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Auf Grund einer starken zweiten Halbzeit gewann der 1.FC Sonthofen gegen den TSV Gersthofen verdient. FCS-Torwart Marco Zettler erlebte einen ruhigen Nachmittag. Sein Gegenüber Niklas Gordy musste dagegen zwei Eigentore schlucken. Da auf beiden Seiten wichtige Leistungsträger nicht zur Verfügung standen, war es bis zur Pause eine zähe Angelegenheit. Die Kontrahenten wollten zunächst hinten nichts anbrennen lassen und waren hauptsächlich auf Torsicherung bedacht. Die einzigen beiden Chancen von Alexander Haase und Gregor Mürkl entschärfte in Durchgang Eins Gäste-Keeper Gordy.



Das änderte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel grundlegend. Die Hausherren nahmen sofort das Heft in die Hand und drängten auf die Führung. Diese gelang ihnen gleich mit ihrem ersten Angriff, als Markus Notz an der Strafraumgrenze noch einen Gegenspieler um kurvte und zum 1:0 einschoss.



In der 56. Minute bauten die Oberallgäuer die Führung aus. TW Gordy konnte gegen Kevin Haug zuerst noch glänzend parieren, doch den Nachschuss von Notz fälschte Manuel Rosner ins eigene Tor ab. Auch der nächste Treffer war ein Eigentor. Unglücksrabe Michael Hildmann lenkte nach 67 Minuten eine Haase-Flanke zum 3:0-Endstand in die Maschen. FCS-Coach Benjamin Müller und Torschütze Markus Notz waren sich einig, dass der Match-Plan eigentlich komplett aufgegangen sei. „In den ersten 45 Minuten hatten wir Torsicherung und länge Bälle in die Spitze auf dem Zettel. Da hätten wir mit etwas mehr Cleverness schon in Führung gehen können. Nach der Pause wollten wir das Tempo erhöhen, den Ball laufen lassen und gleich Druck aufbauen“. Das habe praktisch nach dem Wiederanpfiff und der Führung sofort funktioniert. „Dann war es eine klare Angelegenheit“.



Die Sonthofer Landesliga-Reserve war bei ihrem 1:1-Unentschieden gegen die SG Kleinweiler-Wengen zwar spielbestimmend, ließ im Angriff aber die letzte Konsequenz vermissen, fällte oft die falschen Entscheidungen und rannte sich an der gut gestaffelten Gäste-Abwehr immer wieder fest. Wenn die Hausherren doch einmal durchkamen, fehlte es ihnen beim Torabschluss an Genauigkeit. Das hätte sich am Ende beinahe gerächt, als Daniel Socher in der 84. Minute Kleinweiler-Wengen in Führung brachte. Der eingewechselten Moritz Weis konnte für den FCS-II kurz darauf mit seinem Treffer zum 1:1 wenigstens noch einen Punkt retten.

Von Dieter Latzel