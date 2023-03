Streit um Abgaben der Kommunen an den Landkreis

Landkreis-Haushalt 2023 soll den Gemeinden Zeit zum Durchschnaufen verschaffen

Von: Josef Gutsmiedl

Verwaltungsausgaben für 2023: So sieht der neue Landkreis-Haushalt aus © Landratsamt Oberallgäu

Oberallgäu – Nach langen Beratungen hat der Oberallgäuer Kreistag den Haushalt für das Jahr 2023 auf den Weg gebracht. Die sogenannte Kreisumlage bleibt unverändert. Allerdings wird ein neuer Kredit nötig.

Die Rahmenbedingungen skizzierte Landrätin Indra Baier-Müller bevor der Kämmerer die Eckdaten der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vorstellte. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, ein anhaltender Zustrom von Asylbewerbern und Geflüchteten aus der Ukraine, Inflation und steigende Energiepreise und demografische Entwicklungen habe man in dieser Form noch nicht erlebt. Und diese Faktoren beeinflussten die Gestaltung des Kreishaushaltes mit. Dennoch stecke man den Kopf nicht in den Sand, so die Landrätin in der jüngsten Sitzung des Kreistages in Sonthofen.

„Wir wollen und müssen handlungs- und steuerungsfähig bleiben gemeinsam mit den Städten und Gemeinden. Wir wollen weiter in die Zukunft der Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer investieren“, so die Landrätin weiter. Investieren in Fachkräfte ebenso wie in Schulen, Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung, Soziales und Wirtschaft.

Hochrechnungen und Prognosen

Die Ausgaben des vorgestellten Kreishaushalts seien zu einem großen Teil logische Konsequenz von Beschlüssen des Kreistages und seiner Ausschüsse aus den vergangenen Jahren, gab Indra Baier-Müller zu bedenken. Basis des Haushalts seien die wirtschaftlichen Strukturen im Landkreis und damit verbunden die kommunalen Steuereinnahmen in Form der sogenannten Umlagekraft. „Vieles, was haushaltsmäßig ansteht, ist bekannt, anderes lässt sich hochrechnen, wieder anderes kann nur prognostiziert werden“, fasst die Landrätin den Findungsprozess zusammen. „Im Rahmen dessen, was wir wissen. legen wir einen seriös gerechneten, soliden Haushalt vor.“ Jeder Euro, den der Landkreis ausgebe, komme den Menschen im Landkreis zugute.

Es gelte wie bisher: der Landkreis sei und bleibe Partner der Gemeinden und Menschen im Landkreis. In ihrer Bitte um Zustimmung zum vorgestellten Haushalt schloss die Landrätin mit dem Versprechen, „große Ausgabendisziplin“ an den Tag zu legen und „in großer Verantwortung“ alles daran zu setzen, die Planwerte einzuhalten.



Streit um Abgaben der Kommunen an den Landkreis

Dem Entwurf des Kreishaushaltes waren mehrere zum Teil mehrstündige Beratungen vorausgegangen. Zuletzt hatte sich ein Streit um eine von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage, also der Abgaben der Kommunen an den Landkreis, um einen Prozentpunkt auf 45,5 entzündet. Nachdem der Ausschuss diese Erhöhung empfohlen hatte, meldeten etliche Bürgermeister der Landkreiskommunen Protest an. Weitere Abstimmungsgespräche führten schließlich zum Beschlussvorschlag, die Umlage bei 44,5 Prozentpunkten zu belassen. „Eine gute Lösung“, wie die Landrätin fand.



Ins Wanken brachte den Haushalt vor allem die Mitfinanzierung der Bauarbeiten am Beruflichen Schulzentrum Kempten. Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband. 3,2 Millionen Euro sollen aus Rücklagen und einer Kreditaufnahmen in Höhe von 1,75 Millionen Euro augefbracht werden.

Rund 17 Millionen Euro für Baumaßnahmen

Allerdings, so bemerkte Kämmerer Reinhard Reitzner, bremse das den Schuldenabbau, der laut Plan 13,7 Millionen Euro zum Jahresende beträgt. Reitzner verwies auch heuer auf den Anteil der sozialen und sozialnahen Leistungen des Landkreises. Fast 70 Prozent des Haushalts fließen unterm Strich in diese Bereiche: 19 Millionen Euro (zehn Prozent) in Schulen, 66 Millionen in die Soziale Sicherung (34,5 Prozent) und für die Bezirksumlage werden 47 Millionen fällig, mithin 24,3 Prozent des „Ausgabekuchens“.



Rund 17 Millionen Euro will der Kreis heuer in seine Kreisstraßen für den Unterhalt und eine Reihe von Baumaßnahmen stecken. Allein 2,5 Millionen sind für den schon fast abgeschlossenen Neubau der Unterzollbrücke in Immenstadt vorgesehen. Weitere knapp zwei Millionen braucht der Lawinenschutz in Balderschwang, und 2,2 Millionen der Neubau der Stillachbrücke bei Oberstdorf.

CSU-Fraktion kritisiert Stellenaufbau des Landratsamts

Generell, so unterstrich Reitzner, könne der Landkreis nicht nach Belieben über die Umlage in die Kassen der Kommunen greifen. Vielmehr sei er gehalten, auch den Finanzbedarf der Gemeinden zu beachten und zu würdigen. Bei keiner Kommune im Landkreis erkenne man derzeit Anzeichen, dass deren Leistungsfähigkeit „strukturell und auf Dauer“ nicht gegeben sei.



„Dankbar“ für die Beibehaltung des Umlagesatzes bei 44,5 Prozent, zeigte sich in den abschließenden Statements nicht zuletzt die CSU-Fraktion. Joachim Konrad sprach von „guten Ansätzen“ für weitere Investitionen in die Infrastruktur: „Wir erhalten und schaffen Werte.“ Den offensichtlichen Stellenaufwuchs (von 373 im Jahr 2021 auf nunmehr 422) dagegen trage seine Fraktion „nur zähneknirschend“ mit, wenngleich man vor der Arbeit der Kreisverwaltung während der Corona-Pandemie und der aktuellen Flüchtlingsversorgungen den Hut ziehe.

Kritisch betrachte die Fraktion allerdings die „Neueinstellung von Leuten, die uns sagen, was wir schon wissen“, kritisierte Konrad die neu geschaffene Positionen des Klimaschutzbeauftragten. Auch die Pläne für eine neu zu bauende Verbindung zwischen Landratsamt und Sparkasse, seien fragwürdig angesichts der Kosten von mehr als einer halben Million Euro. Für die weitere Verbesserung des ÖPNV sicherte er die Unterstützung der CSU-Fraktion zu.

Grüne sehen „keine entscheidenden Verbesserungen“

Kaum jemals zuvor sei ein Haushalt „so unplanbar“ gewesen, kommentierte Dr. Philipp Prestel für die Freien Wähler. Dennoch haben man einen gemeinsamen Nenner gefunden.

Christina Mader (Grüne) sieht in dem jetzt verabschiedeten Haushalt „keine entscheidenden Verbesserung“ für die Menschen. Mader: „Der ÖPNV bleibt auch 2023 unattraktiv. Der Kreis setzt lieber unverhältnismäßig mehr auf Straßen.“ Bei den Themen der Energie- und Verkehrswende komme man nicht richtig in Fahrt.

Eine Anhebung der Kreisumlage wäre für die Grünen „das falsche Zeichen“ gewesen. zumal der Bezirk Schwaben die Bezirksumlage um 0,2 Prozentpunkte senke. „Das sollte für uns Anlass sein, wenigstens stabil zu bleiben, um mit dem Geld die steigenden Kosten und Aufgaben zu bewältigen“, so Mader. Sie beklagte , dass sich ihre Fraktion bei den Beratungen „nicht mitgenommen“ gefühlt habe und mahnte eine „transparente Informationspolitik“ an.



SPD sieht ÖPNV am Zug

Als „riesige Summe“ aber dennoch „solide“ ordnete Markus Kubatschka die Haushaltskonstruktion für die SPD ein. Auch die SPD halte es für geboten, zukünftig mehr in den Ausbau des ÖPNV zu investieren.



Eine „kurze Verschnaufpause“ könnten die Kommunen gut gebrauchen, verteidigte Michael Käser (FDP) die Sicht der Ausschussgemeinschaft von ÖPD/FDP und Bürgerbündnis den Kurs bei der Umlage. Allerdings müsse „daran gearbeitet werden“, die Einnahmeseite der Kommunen zu verbessern und deren Umlagekraft zu stärken. Hier könnte der Landkreis durchaus Anreize schaffen, fand Käser.