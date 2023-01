Neuer ÖPNV-Einheitstarif: Landkreis Oberallgäu und Stadt Kempten gehen gemeinsame Wege

Nach fünfjährigen Verhandlungen soll es im Oberallgäu, in Kempten und im Kleinwalsertal ab Februar ein einheitliches ÖPNV-Tarifsystem gelten. © Josef Gutsmiedl

Allgäu – Ab 1. Februar 2023 gilt in Bussen im Oberallgäu, Kempten und dem Kleinwalsertal der mona-Einheitstarif. Fahrgäste mit Abonnements können von günstigeren Preisen profitieren.

Der erarbeitete Einheitstarif soll nun für den Buslinienverkehr im Oberallgäu, Kempten und Kleinwalsertal eingeführt werden. Die Verkehrsunternehmen sowie der Landkreis Oberallgäu, die Stadt Kempten und die Gemeinde Mittelberg haben hierfür in den vergangenen Wochen und Monaten die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Mit den Änderungen sollen insbesondere Fahrgästen mit Zeitkarten attraktivere Preise angeboten werden, im Übrigen ist der Zugang zum ÖPNV für Fahrgäste durch die Vereinheitlichung von Ticketsortiment und Tarifsystem vereinfacht.



Das sagen die Verantwortlichen im Oberallgäu und in Kempten:

• Landrätin Indra Baier-Müller: „Der ÖPNV in unserer Region soll langfristig eine echte und starke Alternative gegenüber dem Individualverkehr darstellen und so nicht nur an Attraktivität für ein breiteres Publikum, sondern auch Konkurrenzfähigkeit gewinnen. Die Überwindung des Tarifdschungels durch die Vereinheitlichung der Fahrgasttarife ist dafür eine wesentliche Stellschraube und ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verkehrsverbund mit dem Ostallgäu und Kaufbeuren.“



• Oberbürgermeister Stadt Kempten Thomas Kiechle: „Mobilität und Verkehr bringen die Menschen nicht nur von einem Ort zum anderen. Beides steht für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Aktivitäten, Fortbewegung im Alltag und garantiert den Anschluss an die Region. Gemeinsam im Allgäu packen wir zukunftsorientierte Themen wie die Vereinheitlichung der ÖPNV-Tarife an und so konnten wir ein attraktives Angebot für den regionalen ÖPNV schaffen, um eines der Grundbedürfnisse der Menschen, die Mobilität, zu unterstützen.“



• Martin Haslach, Geschäftsführung mona GmbH: „Wir hoffen, dass durch die Tarifharmonisierung das Verkehrsgebiet der mona weiter zusammenwächst. Größter Profiteur des neuen Tarifs sind dabei unsere Premiumkunden, sprich unsere Abo-Inhaber. Durch die Zuzahlungen der öffentlichen Hand profitieren unsere Kunden von Preissenkungen im Zeitkartenbereich und zugleich bekommt man die Netzgültigkeit „on Top“. Die moderne Preisgestaltung macht den Tarif für Zeitkartennutzer im Vergleich zu den Einmalfahrenden noch attraktiver. Die meisten Tickets können ab Einführung elektronisch, also als Handyticket erworben werden.“



Wenn das 49-Euro-Ticket kommt ...

Die Entwicklungen um das 49-Euro-Ticket werden regelmäßig von den Verwaltungen von Landkreis und Stadt beobachtet. Mit der Einführung des neuen mona-Einheitstarifs möchten alle Beteiligten den Fahrgästen Tarife anbieten, welche in bestimmten Bereichen (insb. kürzere Strecken oder Angebote wie z. B. JobCard) auch nach Einführung des 49-Euro-Tickets noch eine attraktive Alternative darstellen können.

Informationen kompakt:

In Kempten, im Oberallgäu und im Kleinwalsertal gibt es ab 1. Februar 2023 ein einheitliches Ticketsortiment.

Die Tickets gelten in fast allen Buslinien im Landkreis. Genaueres dazu gibt es unter www. mona-allgaeu.de.



Zeitkarten, die eine Woche oder länger gültig sind (AboCard, AboCardAzubi, JobCard, JobCard Azubi, alle Monats- und Wochentickets), können wochentags ab 10 Uhr und am Wochenende ganztags im gesamten Netz des Tarifgebiets als Fahrschein genutzt werden.



Die Jahresabbonements werden durch Anpassung der Zuzahlungen des Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten deutlich attraktiver.



Die AboCard und AboCard Azubi wird künftig nur noch 50 Prozent des Preises der entsprechenden Monatskarte kosten.Bei JobCard und JobCard Azubi wird kommt ein Arbeitgeberzuschuss von mindestens 10 Euro hinzu.



Schüler ab dem 15. Lebensjahr, die keinen Anspruch auf kostenfreie Beförderung haben, können ebenfalls ein vergünstigtes Monats-Ticket für Schüler erwerben.



Das im südlichen Oberallgäu bereits erhältliche vergünstigte 10er-Ticket wird auch im nördlichen Oberallgäu und Kempten zu den gleichen Bedingungen - zum Preis von sieben Einzel-Tickets - erhältlich sein.