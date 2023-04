Landkreis stellt für 120 Geflüchtete aus der Ukraine in Immenstadt ein Leichtbauzelt auf

Von: Lajos Fischer

Teilen

In dem Leichtbauzelt in Immenstadt werden in den kommenden Monaten Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. © Lajos Fischer

Immenstadt – In der Nähe des Krankenhauses, neben dem Skaterplatz in Immenstadt, hat der Landkreis Oberallgäu ein Leichtbauzelt aufstellen lassen, das ab der zweiten Aprilwoche für Geflüchtete aus der Ukraine als Übergangsunterkunft für die Dauer von 10-14 Tagen dienen soll.

Die Allgäu Medical Service GmbH übernimmt die Betreuung, als Mitglied der Geschäftsleitung führt Wolfgang Strahl durch die Räumlichkeiten. Er spricht von den Erfahrungen, die sie im Haus Hochland in Kempten gesammelt haben. Es werden zunächst 96 Plätze aufgebaut und sie werden versuchen, die Menschen möglichst optimal auf die Räumlichkeiten aufzuteilen. „Wir wollen trotz der Enge den Menschen eine Privatsphäre ermöglichen“, sagt er. Um auf unerwartete Situationen sofort und flexibel reagieren zu können, stehen zusätzliche Einrichtungsgegenstände in einem Lagerraum.

Bis zu acht Personen pro Zimmer: Allgäu Medical achtet darauf, dass die Menschen optimal aufgeteilt werden. © Lajos Fischer

Neben den Schlafräumen, die im Moment für je acht Personen eine Übernachtungsmöglichkeit bieten, steht ein offener Gemeinschaftsraum mit Tischen und Stühlen und einer Spielecke für Kinder zur Verfügung. Es gibt Dusch- und Toilettenräume für Frauen und Männer.



Räumliche Ausstattung

In einem Besprechungsraum können die Migrationsberater von Caritas und Diakonie Beratungsgespräche führen; hier besteht auch die Möglichkeit, in kleinen Gruppen eine erste Einführung in die deutsche Sprache zu erhalten. Hinter dem Zelt ist eine kleine Terrasse mit Gartenmöbeln aufgebaut, die später noch überdacht werden soll.

Wasch- und Duschräume: Auf einen Aufenthalt bis zu zwei Wochen sollen ukrainische Geflüchtete hier einstellen. © Lajos Fischer

Wenn man an das jahrelange Kompetenzgerangel zwischen Regierung und Kommunen bei den Asylunterkünften zurückdenkt, ist es beruhigend zu wissen: Hier ist ein WLAN-Zugang von Anfang an vorhanden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Schmierereien zu verhindern, wurde eine Kameraüberwachung installiert, berichtet Wolfgang Strahl.



24-Stunden-Betreuung

Allgäu Medical gewährleistet eine 24-Stunden-Betreuung. „Unsere Betreuer erfüllen auch die Aufgaben des Sicherheitsdienstes“, erklärt Strahl. „Wir versuchen die Dienste so zu gestalten, dass immer ein Mitarbeiter vor Ort ist, der Russisch spricht.“ (In der Ukraine sprechen fast alle Russisch, ähnlich wie Menschen in den ehemaligen Kolonien Englisch oder Französisch – Red.)

Für ihn ist die Alltagsbegleitung der Menschen besonders wichtig. Hierbei rechnet man auch mit der aktiven Unterstützung der Helferkreise. Dolmetscher von Allgäu Medical und des Landratsamtes sowie Ehrenamtliche aus dem Dolmetscher-Pool des Landkreises sorgen für die Überwindung sprachlicher und kultureller Hürden.



Vorteile der intensiven Begleitung

Wolfgang Strahl hat die Erfahrung gemacht, dass viele Probleme nicht gleich, sondern erst nach sechs bis acht Wochen auf den Tisch kommen, wenn die Leute Vertrauen fassen. Dass die Menschen im Oberallgäu intensiv begleitet werden, sei hier von großem Vorteil. Als Beispiel nennt er eine Familie, die erst nach Wochen erzählte, dass ihr 17-jähriger Sohn an der Grenze zurückgehalten worden sei, damit er bald als Volljähriger zum Militärdienst einberufen werden könne.

Und er berichtet von einer jungen Frau, über die sie im Vorfeld die Nachricht bekamen, dass sie gynäkologische Probleme hätte. Probleme gab es keine, aber kurz nach der Ankunft brachte sie ein Kind zur Welt. Seine Betreuer sind auch mit dem Dilemma einer alten Dame konfrontiert, deren Mann im Krieg gefallen ist und sie sich nicht entscheiden kann, ob sie zu seinem Grab fahren oder hier bleiben solle.



Das Essen wird von MSA („menü.service.allgäu“) geliefert. Es werden ein Frühstücksbuffet, ein warmes Mittagessen sowie ein Abendessen mit Suppe und Brotzeit angeboten. Das habe sich bereits in anderen Einrichtungen bewährt, betont Wolfgang Strahl. Selbst kochen wird in diesem Zelt nicht möglich sein.



Praxisorientiertes Aufnahmeverfahren

Heinz Pesch, Leiter des Amtes für Migration, erläutert die Abläufe: Wenn ein Bus komme, werde er einen Tag vorher mit der Liste der anreisenden Menschen angekündigt. Da die Leute vorher bereits zwei-drei Tage in einem Anker-Zentrum in Niedersachsen verbracht haben, seien die Daten – anders als früher - zuverlässig und ermöglichten eine Planung. Es habe sich bewährt, dass die Leute zuerst ins Landratsamt gebracht werden. Dort werde im Foyer eine „Arbeitsstraße“ aufgebaut, wo die Menschen u.a. ihre Fiktionsbescheinigung (erstes Dokument, das vorläufig Aufenthaltsrecht schafft und Zugang zu staatlichen Leistungen ermöglicht) und eine erste Unterstützung von 80 Euro bekommen.

Dann bringe man sie nach Immenstadt. In einer Gemeinschaftsunterkunft anzukommen, habe auch seine Vorteile, meint der Amtsleiter: Mithilfe der Dolmetscher könne man die ersten Formalitäten gemeinsam erledigen. Wolfgang Strahls Erfahrungen bestätigen diese Aussagen: „Im Landkreis Oberallgäu arbeitet die Verwaltung schnell, in Kempten dafür eher zäh.“



Übergangsunterkunft für höchstens 14 Tage

Alle betonen, dass es sich hier um eine Übergangsunterkunft handelt, man wolle die Leute spätestens nach zwei Wochen weiterleiten. Dementsprechend würden die Kitas und die kommunalen Strukturen direkt nicht belastet. Heinz Pesch hebt hervor, dass sie die jetzige Situation vorhergesehen hätten. „Wir haben für das Zelt rechtzeitig Angebote eingeholt. Jetzt wäre es schwierig, welche zu bekommen.“ Sein Amt verfüge momentan nur noch über sechs freie Wohnungen. Aber das müsse nicht so bleiben.

Landrätin Indra Baier-Müller betont: „Wir arbeiten mit Hochdruck“. Ohne Partner wie Allgäu Medical ginge es nicht. „Aber auch die Kollegen im Haus haben viel zu tun.“ Die Situation habe sich durch Corona und nach dem 24. Februar 2022 massiv verschärft. Sie lobt die Bemühungen von Heinz Pesch, der sich darum bemühe, dass bis Ende des Jahres in jeder Kommune des Landkreises dezentrale Unterkünfte entstehen. „Wir mieten fleißig an“, sagt der Amtsleiter. Er findet es gut, dass die meisten privaten Vermieter auch gleich ehrenamtliche Helfer seien. „Und wir bauen neue Unterkünfte: in modularer Bauweise, aber in guter Qualität, z.B. aus Massivholz.“

Ist diese Unterbringung menschenwürdig?

Auch wenn manche sie fragen, wie sie Leute so unterbringen könnte und eine Leserbriefschreiberin die Meinung geäußert habe, dass ein Zelt als Unterkunft menschenunwürdig sei und sie lieber Turnhallen belegen sollte, hält die Landrätin an ihrer Meinung fest: „Die Sportvereine haben während Corona genug gelitten.“ Außerdem sei die Unterbringung dort qualitativ nicht unbedingt besser und das sei die letzte Möglichkeit zur Steuerung.

Auch an anderen Orten, wie in Donauwörth oder Nördlingen, funktioniere diese Lösung. Trotzdem: „Unser Ziel ist es, von dieser Art der Unterbringung so schnell wie möglich Abstand nehmen“, äußert sich Baier-Müller. Der Mietvertrag sei für neun Monate abgeschlossen, aber man müsse die Zeit nicht voll ausnutzen. Heinz Pesch meint: „Mit den Zahlen, die im Moment zu vermuten sind, müsste es funktionieren.“



Reaktionen aus der Bevölkerung

Das Gelände gehört dem Landkreis, es wurde als potentielle Erweiterungsfläche für das Krankenhaus gekauft. Die Stadt Immenstadt wurde über die vorübergehende Nutzung vorab informiert. „Es ist okay für uns“, sagt Michael Peters, Leiter Ordnungsamtes der Stadt Immenstadt. Es habe aus der Bevölkerung vor allem wegen der Nähe zum Kindergarten am Illerspitz Rückmeldungen gegeben, aber sie hätten die Besorgten mithilfe eines Elternbriefes beruhigen können. Es gebe hier und da manche Rückfragen, die sie gerne beantworten.



Die Kosten übernimmt die Regierung von Schwaben, mit der die Zusammenarbeit gut funktioniere, weil sie nah an der Praxis sei und schnell reagiere, berichtet Pesch.



Hohe Akzeptanz

Der Amtsleiter erklärt auch, dass sie – mit einer Ausnahme - keine Unterkünfte für mehr als über 70 Personen hätten. Deswegen sei es für die Nachbarschaft leichter, diese zu akzeptieren. Er fügt hinzu: „Unsere Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Wenn die Unterkünfte laufen, gibt es keine Probleme. Leute stellen nämlich schnell fest, es sind ganz normale Menschen, die da untergebracht sind.“