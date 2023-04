Wichtigstes Ziel: Integration

Landrätin kritisiert Migrationspolitik der Bundesregierung und der EU scharf

Von: Lajos Fischer

Zuständig für die Unterbringung der Geflüchteten: (von links) Michael Peters (Leiter Ordnungsamt Immenstadt), Heinz Pesch (Leiter Amt für Migration Oberallgäu), Landrätin Indra Baier-Müller und Wolfgang Strahl (Geschäftsleitung Allgäu Medical). © Lajos Fischer

Oberallgäu – Landrätin Indra Baier-Müller kritisiert die Migrationspolitik in Brüssel und Berlin. Heinz Pesch, Leiter des Amtes für Migration, informiert über die aktuelle Situation in den Unterkünften im Oberallgäu.

Zwischen Februar 2022 und März 2023 wurden in Deutschland 1,05 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Zudem verdoppelte sich Anfang 2023 die Zahl der Asylanträge im Vergleich zum Vorjahr; die meisten Menschen kommen laut Mediendienst Integration aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.

Die Verteilung der Schutzsuchenden erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, der sich zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl und zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen der Bundesländer richtet. Da dieser bei den Geflüchteten aus der Ukraine wegen ihres besonderen Rechtsstatus, der ihnen im Vergleich zu Asylsuchenden aus anderen Ländern viel mehr Freiheiten gewährt, schwer durchzusetzen ist, finden zurzeit Umverteilungen statt: Auch Bayern muss verstärkt Menschen aufnehmen, um seinen festgelegten Anteil von etwa 15,6 Prozent zu erfüllen.

Weitere Unterkünfte benötigt

Heinz Pesch, Leiter des Amtes für Migration im Landkreis Oberallgäu, berichtet bei einem Pressetermin im neu aufgestellten Leichtbauzelt für Geflüchtete in Immenstadt, dass der Landkreis in diesem Zusammenhang 310 Ukrainerinnen und Ukrainer zugewiesen bekomme, von denen bereits 160 angekommen seien. Man gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen weitere Menschen aus einem niedersächsischen Anker-Zentrum mit Bussen ins Oberallgäu verlegt werden. Und solange der Krieg andauere, müsse man mit der Ankunft von noch mehr Schutzsuchenden rechnen. Seit Jahresanfang habe der Landkreis außerdem 106 Asylbewerber neu aufgenommen.

Nach Informationen des Amtes für Migration befinden sich im Landkreis im Moment etwa 1.450 Geflüchtete aus der Ukraine, 950 von ihnen sind privat untergebracht. Zudem kommen 980 Menschen aus anderen Ländern, die in Asylunterkünften wohnen: 500 befinden sich im Asylverfahren, 230 sind „Geduldete“ und 250 sogenannte „Fehlbeleger“, die ausziehen dürften und sollten, weil ihr Verfahren mit einem positiven Bescheid abgeschlossen wurde, die aber auf dem Markt keine freie Wohnung bekommen.



Wichtigstes Ziel: Integration

Dass die Aufnahme von Geflüchteten die Landkreise und Städte bundesweit vor immer größere Herausforderungen stellt, bestätigen auch die Aussagen von Landrätin Indra Baier-Müller. „Es ist damit nicht getan, dass die Leute da sind“, sagt sie. Sie gebe ihrem Grünen Kollegen (Jens Marco Scherf, Landrat von Miltenberg – Red.) Recht: Integration sei das Ziel und dafür brauche man unter anderem Betreuungsplätze an Kindergarten und Schulen. Sie schließt sich dem Stimmungsbild an, das sich auf dem Kommunalgipfel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Asyl- und Flüchtlingspolitik am 30. März verbreitete, wo sie durch Ralph Eichbauer vertreten wurde: „Wir fühlen uns vom Bundeskanzler und von der Innenministerin im Stich gelassen.“ Beiden fehle das Ohr in die Regionen.

Als Gegenbeispiel erinnert sie an das Treffen der bayerischen Landräte mit der Bundeskanzlerin im Februar 2021, als Angela Merkel sich zwei Stunden Zeit nahm, um ihnen zuzuhören. Danach seien die Themen lösungsorientiert abgearbeitet worden. (Damals ging es um die Folgen der Corona-Einschränkungen – Red.) Die Bundesregierung müsste sich auch jetzt die Zeit nehmen, den Verantwortlichen in den einzelnen Ländern zuzuhören.

Forderung: Anerkennung der Leistungen

Konkrete Themen wären die Bündelung von Ressourcen, Lösungen für den Arbeitskräftemangel in Kitas und das Problemfeld Wohnen. Bei diesen Terminen sollten auch das Sozial- und das Kultusministerium vertreten sein. Im Bund und in der EU müsse man verstehen, dass es kein „Gejammer“ sei, wenn Bürgermeister oder Landräte sagten, dass sie es nicht mehr hinkriegen würden. „Es wäre wichtig, in Berlin und Brüssel zu erkennen, was Deutschland leistet.“

Sie habe an der Tagung der bayerischen Landräte im November 2022 in Brüssel teilgenommen und habe die Erfahrung gemacht, dass man dort keine Ahnung habe, was in den Regionen passiere. „Ich habe ein großes Herz für die Integration, aber jetzt stehen wir vor großen konkreten Herausforderungen: Wir müssen auf die sprachliche Integration schauen und darauf, wie wir mit den Helfern umgehen“, betont sie.



Eine Frage der Gerechtigkeit

„Alle Gemeinden im Oberallgäu leisten ihren Beitrag. Je nachdem, was sie können“, beginnt die Landrätin über die Änderungen zu sprechen, die die akuten Herausforderungen innerhalb des Landkreises nach sich ziehen. „Wenn wir ein Angebot für eine Unterkunft bekommen, werden die betroffenen Gemeinden in Vorgesprächen informiert. Aber wir müssen anmieten, was wir bekommen und können manche Dinge nicht mehr ausschlagen.“

Dass die Gemeinden Entscheidungen kritisch hinterfragten, verstehe sie. Es lasse sich nicht vermeiden, dass manche Kommunen öfters in den sauren Apfel beißen müssten, vor allem größere, weil man dort mit der Infrastruktur leichter klarkomme. „Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich trotzdem.“ Wolfgang Strahl von Allgäu Medical betont, dass es deswegen funktioniere, weil der Landkreis Oberallgäu die Kommunen nicht alleine lasse, sondern seit Jahren konsequent unterstütze.