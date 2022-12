Nach der illegalen Begradigung des Rappenalpbachs beginnen die Sanierungsarbeiten

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Das Landratsamt Oberallgäu ordnete als Sofortmaßnahme Sanierungsarbeiten am Rappenalpbach an. © Landratsamt Oberallgäu

Oberstdorf – Um der Hochwassergefahr am Rappenalpbach vorzubeugen, ordnete das Landratsamt Oberallgäu Sofortmaßnahmen an.

Die durch die illegale Begradigung des Rappenalpbachs entstandene Hochwassergefahr ist gebannt. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten hat die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Oberallgäu Mitte Dezember die Dämme am Bachufer an sieben Stellen öffnen lassen und so Überschwemmungsräume auf den angrenzenden Weideflächen wiederhergestellt. Zuvor fand eine Drohnenvermessung statt, um die entstandenen Schäden an dem durch die Alpgenossenschaft begradigten Bachlauf zu erfassen.

Zu beiden Maßnahmen hatte das Landratsamt die Alpgenossenschaft bereits am 22. November verpflichtet (wir berichteten). Diese war per Eilantrag gegen diesen Bescheid vorgegangen. Nachdem das Verwaltungsgericht Augsburg den Eilantrag abgelehnt hatte, beauftragte das Landratsamt Oberallgäu die Sofortmaßnahmen in Ersatzvornahme – also auf Kosten der Alpgenossenschaft.