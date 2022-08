Lebenshilfe Sonthofen bekommt E-Tandem-Dreirad

(von links) Heribert Schwarz (stv. Vorstandsvorsitzender Sparkasse Allgäu), Martin Steinbauer und Frieder Megerle (Lions Club Oberallgäu), Markus und Astrid Graf (private Spender), Vorstand Edgar Rölz und Geschäftsführer Hartmut Höger von der Lebenshilfe Sonthofen, und die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller, sowie (vorne von links) auf dem Fahrrad Gaby Ohmayr (Bewohnerin) mit Betreuerin Sabrina Tauser. © Sandra Zoufahl, Sparkasse Allgäu

Sonthofen – Dank großzügiger Spenden konnte den Bewohnern der Lebenshilfe Sonthofen ein lang ersehnter Wunsch erfüllt werden.

Ein E-Tandem-Dreirad mit Elektroantrieb, das hatten sich die Bewohner der Lebenshilfe Sonthofen schon lange gewünscht, um gemeinsam Ausflüge zu unternehmen und auch weniger mobilen Menschen mit Behinderung das Radfahren zu ermöglichen. Jetzt ging dieser Wunsch dank großzügiger Spenden in Erfüllung und das Tandem im Gesamtwert von rund 11 000 Euro konnte angeschafft werden. Bei einer kleinen Vorführung am Wohnhaus der Lebenshilfe in der Rauhhornstraße in Sonthofen konnten sich die Spender selbst ein Bild vom neuen E-Tandem machen und eine Testfahrt miterleben.