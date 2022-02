Leserbrief zu »Landratsamt setzt Zeichen der Verbundenheit«

Die Kreisverwaltung projiziert seit einigen Wochen Slogans an die Fassade des Landratsamts. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Kreisverwaltung projiziert seit einigen Wochen Slogans an die Fassade des Landratsamts. Eine Lesermeinung.

Im Artikel („Landratsamt setzt Zeichen der Verbundenheit“ /Kreisbote vom 26. Januar 2022) heißt es, dass „Gegner der Corona-Maßnahmen zu gemeinsamen Protestveranstaltungen“ zusammenkommen und solche Aktionen auch regelmäßig vor dem Landratsamt stattfinden.

Falls Sie damit die Treffen am Sonntagabend meinen, dienen diese eben nicht dem Protest gegen Corona-Maßnahmen. Das Anliegen ist ein völlig anderes – nämlich der Spaltung der Gesellschaft in geimpfte und nicht-geimpfte Personen dadurch entgegenzuwirken, dass sich beide Gruppen friedlich treffen und ein gutes Miteinander pflegen. Was an diesen Treffen „laut“ sein soll – wie die Landrätin es formuliert – erschließt sich mir nicht. Selbst die Polizei bestätigt, dass es an diesen Abenden keinerlei Probleme gibt.

Landrätin Baier-Müller schreibt geimpften Personen pauschal die Attribute „gewissenhaft“ und „verantwortungsbewusst“ zu. Im Gegensatz dazu kenne ich viele Bürgerinnen und Bürger, die sich entgegen ihrer inneren Überzeugung impfen haben lassen, weil der Druck von außen zu groß wurde und sie teilweise auch befürchten mussten, ansonsten ihren Arbeitsplatz zu verlieren – oder auch damit sie wieder in Urlaub fahren und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. In all diesen Fällen handelt es sich keineswegs um eine Entscheidung des Einzelnen aufgrund der von der Landrätin genannten Charaktereigenschaften, sondern eher um eine Impfung aufgrund äußerer Umstände.

Außerdem erscheint es mir sehr fragwürdig, Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein allein anhand der Impfentscheidung zu beurteilen.

Da Landrätin Baier-Müller den geimpften Personen die obengenannten positiven Wesensmerkmale zuschreibt, könnte man im Umkehrschluss zu dem Ergebnis kommen, dass sie Ungeimpfte für „nicht gewissenhaft“ und „verantwortungslos“ hält. Dabei sollte sie eine Landrätin für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberallgäu sein.

Leserbrief von Harald Knaus, Sonthofen.

