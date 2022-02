Lichtinstallation: Landratsamt setzt Zeichen der Verbundenheit

Die Kreisverwaltung projiziert seit einigen Wochen Slogans an die Fassade des Landratsamts. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen –Die Kreisverwaltung projiziert seit einigen Wochen Slogans an die Fassade des Landratsamts, die als Gegenpol zu den „Corona-Spaziergängen“ gedacht sind.

Seit geraumer Zeit finden sich in vielen deutschen Kommunen Gegner der Corona-Maßnahmen zu gemeinsamen Protestveranstaltungen zusammen. Seit Dezember finden solche Aktionen auch regelmäßig vor dem Landratsamt in Sonthofen statt. Die Kreisverwaltung projiziert seit einigen Wochen Slogans an die Fassade des Landratsamts, die als Gegenpol zu den Veranstaltungen gedacht sind und den Zusammenhalt der „leisen“ Menschen und deren Verantwortungsbewusstsein ausdrücken sollen.

Landrätin Indra Baier-Müller dazu: „Leicht kann das als Zeichen einer Spaltung der Gesellschaft gewertet werden. Aber dieses Bild ist schief. In Wirklichkeit ist der Zusammenhalt der leisen Menschen viel größer, als die kleine Gruppe lauter Bürgerinnen und Bürger vermuten lässt.“

Die große Mehrheit der Menschen im Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten lege Gewissenhaftigkeit und Empathie an den Tag, wenn es um den Schutz ihrer Mitmenschen gehe, so die Landrätin weiter. „Die Impfzahlen, die wir nahezu täglich projizieren und regelmäßig aktualisieren, sollen all diesen Menschen zeigen, dass sie mit ihrer Haltung keineswegs allein sind; dass ihr Verantwortungsbewusstsein wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Gleichzeitig sollen sie all jenen, die noch immer mit einer Impfung hadern, das gesellschaftliche Mehrheitsverhältnis aufzeigen und ihnen helfen, ihre Position einzuordnen.