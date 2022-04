Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten und Unternehmen Chance unterstützen Hilfslieferungen

Fahrer und Fahrerinnen der Unternehmen Chance und des ZAK mit den Kooperationspartnern aus der Ukraine. © Roland Herrmann

Lindau/Kempten – Die Nachrichten aus der Ukraine machen auch hierzulande sehr betroffen.

Den Menschen vor Ort zu Helfen und einen Beitrag leisten wollte man auch bei der Unternehmen Chance und beim ZAK. So hat man sich kurzerhand entschlossen, die Initiative „Lindau hilft“ zu unterstützen und einen größeren Transport mit Hilfsgütern zu übernehmen. Hinter „Lindau hilft“ stehen die Organisatoren Lutz Donath, Roland Manz und Roland Hermann. Sie sammeln dringend benötigte Hilfsgüter wie Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel, Bekleidung und Geräte.



Am letzten Märzwochenende machten sich insgesamt fünf Transporter der Kaufhäuser Unternehmen Chance und ZAK auf den Weg an die ungarisch-ukrainische Grenze. Dort wurden die gespendeten Waren an Frau Vira Hluschko, eine Gemeinderätin der Stadt Irshava übergeben. Sie kümmert sich in der Folge um die Weiterverteilung in ihrer Stadt.



Als Fahrer dabei war auch der Geschäftsführer der ZAK Abfallwirtschaft GmbH und die Geschäftsführerin der Unternehmen Chance gGmbH Claudia Mayer. Für Andreas Breuer war es selbstverständlich, nicht nur die Transporter zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Benzin- und Personalkosten zu übernehmen. „Auf so einer Fahrt gehen einem viele Gedanken durch den Kopf“, berichtet er. „Und es sind sehr spezielle Eindrücke, die man dabei gewinnt.“



Valentina Rist (Unternehmen Chance) beim Umladen der Hilfslieferung an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Foto: © Roland Herrmann / Unternehmen Chance

Die Organisation mit den ukrainischen Partnern hat zudem hervorragend geklappt und die Dankbarkeit über diese so lebensnotwendige Hilfe war überwältigend. Der nächste Transport am 30. April ist bereits in Vorbereitung. Lutz Donath und sein Team sind sicher, dass Unternehmen Chance und der ZAK wieder mit eigens gesammelten Hilfsgütern, seinen Transportern und Fahrern zur Verfügung stehen werden.