Loretto-Trio: Bekanntes Kapellen-Ensemble bei Oberstdorf instand gesetzt

Neuer Glanz für das „Loretto-Trio“ der bekannten Kapellen-Gruppe in Oberstdorf.

Von Josef Gutsmiedl schließen

Oberstdorf – Nach rund 40 Jahren sind die Zwiebeltürme der Kapellen und das Dach der Sakristei wieder mit neuen Holzschindeln versehen.

Eine der reizvollsten Baugruppen der süddeutschen Sakralarchitektur steht am Ortsrand von Oberstdorf – in malerischer Lage. Drei Kapellen – die Josefskapelle im Süden, nördlich davon, mit einem Durchgang verbunden, die Wallfahrtskapelle Maria Loretto, und noch ein paar Schritte weiter im Norden das älteste Gebäude des Trios, die Appachkapelle.

Der Dumont Kunstführer beschrieb das Ensemble einmal als „das schönste Kunstziel“ in Oberstdorf. Jetzt war die Zeit gekommen, die geschindelten Dächer der Kapellen und Turmhauben nicht nur zu „flicken“, sondern solide und dauerhaft zu erneuern und dem Dreigespann neuen Glanz zu verleihen.



Begehrtes Postkartenmotiv

„Nach rund 40 Jahren war es notwendig, die Zwiebeltürme der Kapellen und das Dach der Sakristei wieder mit neuen Holzschindeln zu versehen“, so Klaus Noichl von der Kirchenverwaltung. Als Architekt hat er die Arbeiten rund um das bekannte Kapellen-Ensemble am Südrand Oberstdorfs auch fachlich begleitet.



Das „Trio“ aus den drei Kapellen – der Josefs und der Marienkapelle ergänzt um die kleine, bescheidene Appachkapelle – ist eines der „Wahrzeichen der Marktgemeinde; eine idyllische Szene, ein begehrtes Postkartenmotiv. Das Oberstdorfer Loretto ist auch der Ausgangspunkt der traditionellen Wallfahrt ins Tiroler Lechtal.



Spechte durchlöcherten Schindeln

Besonders aufwändig waren die anstehenden Arbeiten zwar nicht, aber zwei Turmgerüste mussten erstellt werden. „Nachdem das Gerüst schon mal stand, wurde der Anstrich auf der besonders der Witterung ausgesetzten Bergseite erneuert“, so Klaus Noichl im Rückblick auf die Arbeiten in den Sommermonaten vergangenen Jahres.

Ein paar Überraschungen gab es im Laufe der Bauarbeiten aber dennoch. Die Dachhaut der Kapellen und Türme war nicht nur stark verwittert. Spechte hatten im Laufe der Jahre viele Löcher in die Schindellagen gehämmert. „Das nehmen wir so hin“, meint Pfarrer Maurus B. Mayer. In der Pfarrei hätten eben auch Vögel ihren Platz.



Durstige Handwerker und interessante Funde

Beim Entfernen der alten Schindeln kamen einige Zettel zutage, mit denen sich die Zimmerleute anlässlich der Reparatur von Turmhelm und Kugel verewigt hatten – in Form einer handschriftlichen „Erinnerung“ vom 14. April 1952 mit der Bemerkung „Wir haben Durst, ihr auch?“



Im Zuge der aktuellen Arbeiten wurden auch die vergoldeten Kugeln der Turmspitzen demontiert und bei dieser Gelegenheit geöffnet. „Es fanden sich interessante Beigaben wie Wallfahrtsmedaillons und Kapseln, Umhängekreuze, Urkunden und Schriftstücke, die interessante Einblicke in die jeweilige Zeit geben“, berichtet Noichl. Etwa ein Kreuz von Papst Leo XIII., der schon im 19. Jahrhundert drängende soziale Fragen aufgriff. Und eben die Zettel der Zimmerer aus dem Jahr 1952.



Überschwemmung im Sommer

Die Arbeiten an den Kapellen waren schon im Gang, als Ende Juni ein Unwetter über Oberstdorf niederging. Dabei wurden die kleine Appachkapelle und die Marienkapelle überschwemmt. Ursache war offenbar die allmähliche Höherlegung der Straße ins Birgsautal durch die allfälligen Sanierungen und Neuasphaltierungen seit den 1960er Jahren, erläutert Architekt Klaus Noichl. Das habe letztlich verhindert, dass das zusammenlaufende Niederschlagswasser schnell in die benachbarten Wiesen abfließen konnte.



Die Kosten der Sanierung beliefen sich auf rund 310.000 Euro, finanziert durch die Diözese Augsburg, die Loretto-Stiftung Oberstdorf, das Landesamt für Denkmalpflege und viele private Spenden.