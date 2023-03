Mädelsflohmarkt Sonthofen startet wieder

Das Mädelsflohmarktteam Sonthofen freut sich auf den Neustart der traditionellen Veranstaltung. © privat

Sonthofen – Nach der Pandemie findet der Original Mädelsflohmarkt im Allgäu erstmals am Samstag, 13. Mai, wieder statt.

Dieses Jahr ist neu: Der Reinerlös des Mädelsflohmarkts Sont­hofen kommt hilfsbedürftigen Kindern in der Region zugute. Mit dem Kiwanis Club Immenstadt übernimmt ein starkes Team von Frauen die Veranstaltung des Marktes. Über langjährige Erfahrung verfügt die Kiwanis-Gruppe bereits durch Mitglied Silvia Fili-Montanini, die mit ihrem Mann die Idee des Mädelsflohmarkts vor zehn Jahren ins Allgäu brachte.

Als Veranstaltungssponsoren konnten Benders Bistro & Café, Riders heaven und Fashion for Friends gewonnen werden. Die drei Unternehmen unterstützen auch großzügig das Facebook Gewinnspiel, das als Warm-up für den Mädelsflohmarkt Anfang Mai startet. Wer am 13. Mai mit einem Stand gerne dabei sein möchte, kann ab 21. April Standflächen auf https://www.mädelsflohmarkt.com verbindlich online buchen. Bei schönem Wetter gibt es für Kurzentschlossene die Möglichkeit, im Außenbereich eine Standfläche vor Ort anzumieten.

Kiwanis Club sorgt für das leibliche Wohl der Gäste

Für Besucher wird der Sonthofer Mädelsflohmarkt in der Markthalle ähnlich wie bei den Nachahmern in Kempten und Umgebung künftig Eintritt kosten. Mit dem Eintrittspreis von 2 Euro wird der Reinerlös gesteigert und damit die Hilfsleistung für die Kinder erhöht. Für das leibliche Wohl sorgt ebenfalls der Kiwanis Club mit selbstgebackenen Kuchen, herzhaften Snacks und einer Auswahl an Getränken. Ein Gewinn für alle Besucher und natürlich für die Allgäuer Kinder in Not.