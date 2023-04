Marco Faller erweist sich als Glücksgriff für den FC Sonthofen

FCS-Angreifer: Marco Faller will am Ball noch kühler werden. © Dieter Latzel

Sonthofen – Im vergangenen Sommer wurde Marco Faller beim 1. FC Sonthofen als Neuzugang vorgestellt. Er wechselte damals vom TSV Legau in die Kreisstadt. In kurzer Zeit ist der 26-jährige beim Landesliga-Spitzenreiter zu einer festen Größe gereift. Mit seinen bisheriger sechs Toren und sieben Vorlagen gehört er zu den gefährlichsten Angreifern der Sonthofer.

Im Endeffekt habe er sportlich und menschlich genau das bestätigt, was wir von ihm erwartet haben, sagt sein Coach Benjamin Müller. Er passe super in die Mannschaft, sei fußballerisch auf allen drei Offensivpositionen, linker-rechter-Flügel sowie in der Sturmmitte, flexibel einsetzbar und zudem brandgefährlich. Er habe unglaublich viel Tempo und Aggressivität in seinem Spiel.



„Das spiegelt sich in seinen Torbeteiligungen wieder“, ergänzt Müller. „Zudem hat er selbst sechs Treffer geschossen. Marco hat nicht lange gebraucht, um in die Mannschaft reinzufinden. Er ist nach der kurzen Zeit bei uns nicht mehr wegzudenken und eine tolle Bereicherung für Sonthofen.“



Sehr ehrgeiziger Spieler

Der Coach beschreibt den Neuzugang als sehr ehrgeizigen Spieler. „Er hat schon einige Male vor den eigentlichen Übungseinheiten ein individuelles Torschusstraining absolviert. Das sieht man heute leider nicht mehr so oft. Da bringt er den nötigen Ehrgeiz mit, um sich vor allen Dingen weiterzuentwickeln.“



Marco Faller erinnert sich, dass er sich schon früh als „kleiner Zwerg“ für das Fußballspielen begeisterte. In seinem Heimatverein, dem TSV Legau, startete er bei den Bambinis. „Ich bin dann von der D- bis zur A-Jugend zum FC Memmingen gewechselt, bin danach wieder nach Legau zurückgegangen und habe dort, bis zu meinem Wechsel nach Sonthofen, in der Ersten Mannschaft gespielt.“



Die Chance genutzt

Als er von Sonthofens Team-Manager Bernd Kunze gefragt wurde, ob er sich einen Wechsel zum FCS vorstellen könnte, habe er die Chance, die seiner Meinung nach sicherlich kein zweites Mal kommt, ergriffen. Den 26-Jährigen habe es sehr gereizt, das Niveau in der Landesliga kennenzulernen. Die Erfahrung, im Training und bei den Spielen viermal pro Woche auf dem Fußballplatz zu stehen, wollte er einfach mal machen. Das sei für seinen Körper zunächst eine viel höhere Belastung gewesen, an die er sich erst gewöhnen musste.

Aber den größten Unterschied zwischen der Kreis- und Landesliga sieht der 26-Jährige in der hohen körperlichen Intensität und der Schnelligkeit im Kopf. Man habe kaum Zeit, den Ball zu kontrollieren. „In der Landesliga geht es in den Zweikämpfen richtig zur Sache. Man sollte eigentlich schon vorher wissen, was man mit dem Ball machen will.“



Weitere Verbesserungsmöglichkeiten

Faller spricht sehr selbstbewusst davon, dass Schnelligkeit, Antritt und Spielverständnis zu seinen Stärken gehörten. Er weiß aber auch, dass er seinen Torabschluss noch verbessern muss. Auch mehr Ruhe am Ball wäre förderlich. „Das war mir davor gar nicht so bewusst. Da aber jetzt das Spiel so schnell ist, merke ich, dass ich vom Kopf her einfach noch kühler werden sollte. Da gibt’s für mich noch einiges zu tun.“