Maria und Manfred Malsch feiern „Eiserne Hochzeit“ in Sonthofen

Von: Josef Gutsmiedl

Manfred und Maria Malsch leben seit fast zehn Jahren in Sonthofen und konnten jetzt ihre „Eiserne Hochzeit“ feiern. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Ein seltenes Ehejubiläum konnten Maria und Manfred Malsch in Sonthofen feiern: die Eiserne Hochzeit – 65 gemeinsame Ehejahre.

Kennenlernen in Zeiten ohne Dating-App? Früher wie heute lernen sich viele spätere Paare am Arbeitsplatz kennen. Zumindest war es damals der Arbeitsplatz von Manfred Malsch. Der war nämlich „Eisenbahner“ – und auf dem Bahnhof Ludwigsburg kreuzten sich die Wege...



Einen „Eisenbahner“ habe sie sich immer schon zum Mann gewünscht, berichtet Maria Malsch, die damals, Mitte der 1950er Jahre, eine Bekannte der Familie in Ludwigsburg besuchte. Ein Bahnbediensteter war auch wegen der Vergünstigung bei Bahnfahrten eine gute Partie, wenngleich es auch den Spruch gegeben habe „Nachts kein Mann – tagsüber kein Geld“, räumt Maria Malsch ein.



Armselige Zeiten

Der Verdienst damals sei karg gewesen. 350 D-Mark. Davon ging zunächst die Miete für die Wohnung in Benningen / Neckar weg, und „für das Leben und allem drumrum“ blieb nicht sonderlich viel. „Armselige Zeiten“, erinnert sich die 85-Jährige an ihre Jugend und den Anfang der lange währenden Ehe. Selbst ein Fahrrad, das sie brauchte, um ins nahe gelegende Ludwigsburg zur Arbeit zu kommen, musste die junge Frau in monatlichen Raten „abstottern“. „Aber es ging uns nicht schlecht. Wir waren zufrieden.“



„Eisenbahner“ - aber evangelisch!

Eine große Hürde musste das junge Paar allerdings ungeachtet wirtschaftlicher Aspekte nehmen: Manfred Malsch war zwar der ersehnte „Eisenbahner“ - aber evangelisch! „Damals war das in den streng katholischen Kreisen – gerade auf dem Dorf oder in der Kleinstadt – keine gute Wahl“, so Maria Malsch. Ihre Mutter hielt nichts von der geplanten Heirat: So was gehe gar nicht.

Doch der Bürgermeister half dem Brautpaar und bestellte das amtlich erforderliche Aufgebot, ohne es allerdings öffentlich zu machen. Auch der Pfarrer gab letztlich seinen Segen, nachdem das Paar versichert hatte, die Kinder aus ihrer Ehe im katholischen Sinn und Glauben zu erziehen. „So war das damals“, sagt Maria Malsch mit Blick auf die Trauung vor jetzt 65 jahren.



Seit 2014 wohnen Maria und Manfred Malsch in Sonthofen und haben sich gut eingelebt, auch wenn sie ihr Haus mit Garten vermissen. Der Umzug wurde ins Auge gefasst, als die beiden ihren Sohn Volker in der Nähe haben wollten. Maria und Manfred können sich zwar noch recht gut selbst versorgen, aber es tue schon gut, wenn man einen Familienangehörigen in der Nähe habe, der regelmäßig nach dem Rechten sehen könne. Die lange Fahrt nach Benningen in der Stuttgarter Gegend sei in der Praxis nicht immer möglich. Sohn Volker wohnt „ums Eck“ und ist schnell bei seinen Eltern, falls sie mal Unterstützung brauchen.