Gute Beziehung zur Natur entwickeln

Neues Freiluft-Klassenzimmer im Naturpark Nagelfluhkette

Teilen

Matheunterricht im Freien macht allen Spaß: (hintere Reihe von links) Gerhard Honold, Bürgermeister Nico Sentner, Oliver Scherm, Elisabeth Mayr und die Klasse 1a der Königsegg-Grundschule Immenstadt. © Bernadette Robl

Immenstadt – Für die Schüler der Immenstädter Schulen heißt es ab sofort: Auf ins neue Draußen-Klassenzimmer! Bürgermeister Nico Sentner und Stadtförster Gerhard Honold übergaben das frisch errichtete Klassenzimmer in der Natur an den Naturpark Nagelfluhkette und die Königsegg-Grundschule, vertreten vom Fachberater für Umweltbildung Oliver Scherm, der es sogleich mit seinen Schülerinnen und Schülern für den Unterricht nutzte.

„Bei unserer Zusammenarbeit im Naturparkschulunterricht wurde die Idee geboren, und Gerhard Honold hatte sofort ein offenes Ohr dafür“, erzählt Elisabeth Mayr, zuständig für die Naturparkschulen beim Naturpark Nagelfluhkette. Blitzschnell gingen Honold und sein Team in die Umsetzung und jetzt profitieren die umliegenden Schulen und Kindertagesstätten von dem schön angelegten Platz in der Nähe des Auwaldsees. „An den Naturparkschulen gestalten wir gemeinsam mit den Lehrkräften, unseren Rangern und Partnern wie Gerhard Honold den Heimat- und Sachunterricht”, so Mayr. „Besonders schön ist es, wenn die langjährige Zusammenarbeit auch noch weitere Früchte trägt, wie eben das Draußen-Klassenzimmer.”

Für den erfahrenen Grundschullehrer Oliver Scherm liegen die Vorteile von Unterrichtsstunden unter freiem Himmel auf der Hand: „Die Lerninhalte werden durch Bewegung besser verknüpft. Außerdem spricht das Draußenlernen mehrere Sinne an und die Natur ist einfach eine angenehme Lernumgebung, vor allem für Kinder mit Konzentrationsproblemen.“ Der Auwald diene zu diesem Zweck nicht nur als Unterrichtsraum, sondern auch als Materialfundus. So dürfen seine Schüler beispielsweise Wörter oder Zahlen aus Stöckchen legen oder mit Laub und Steinen kreativ werden.



Gute Beziehung zur Natur entwickeln

An einem festen Tag in der Woche tauscht Scherm mit seinen Erstklässlern für eine Doppelstunde Wald gegen Klassenzimmer. Gerade vor dem Hintergrund großer Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit oder Artenschwund sei es wichtiger denn je, dass Kinder und Jugendliche eine gute Beziehung zur Natur entwickeln und natürlich auch über sie lernen.



Doch nicht nur Naturwissen kann im Draußen-Klassenzimmer vermittelt werden. Die Schülerinnen und Schüler von Oliver Scherm beschäftigen sich heute mit dem Zahlenraum bis 20. Dazu hat Scherm Zahlenkärtchen in die Äste gehängt – je nach Aufgabenstellung steuern die Kinder verschiedene Bäume an. Zur richtigen Lösung hinlaufen, anstatt die Hand zu heben – den Kindern gefällt diese Art von Unterricht!