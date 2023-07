57. Allgäuer Turnerjugend-Treffen in Sonthofen

Das Allgäuer Turnerjugend-Treffen findet in diesem Jahr in Sonthofen statt. © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Der Bayerische Turnverband (BTV) veranstaltet heuer am Samstag, 8. Juli, das 57. Allgäuer Turnerjugend-Treffen in Sonthofen.

Der Vorzeigeturner und Turntrainer des TSV Sonthofen, Timur Tokat, freut sich, dass „endlich mal wieder ein Allgäuer Turnerjugend-Treffen in Sonthofen stattfindet.“ Es sei mehr als ein Turnwettbewerb, auch wenn in drei Teamwettkämpfen die Allgäuer Meisterschaft 2023 ausgetragen werden und bei weiteren sieben Wettbewerben die Sieger des Turngaus Allgäu ermitteln werden. – Der Spaß und die Freude am Sport stünden im Vordergrund, denn schließlich seien sie eine große Turnfamilie.

Das sei auch an den zur Auswahl stehenden acht Disziplinen zu erkennen. Es gehe nicht nur um Bodenturnen mit oder ohne Kasten, sondern auch um Gymnastik, Tanzen, Laufen, Medizinballweitwurf, Schwimmen und – man lese und staune – sogar um Singen!

700 Teilnehmer erwartet

Der Turnabteilungsleiter des TSV Sonthofen, Norbert Just, bereitet schon seit Monaten mit seinem Team diese sportliche Mega-Veranstaltung vor, zu welcher sich 28 Vereine mit 64 Mannschaften und 700 Teilnehmern angemeldet haben. Die besondere Herausforderung ist, dass nahezu alle Teilnehmer an diesem einen Wettkampftag frühmorgens anreisen, ihre Leistungen ablegen, an der Siegerehrung teilnehmen und am selben Tag wieder heimreisen.

Das Organisationsteam will zusammen mit rund 50 Helfern einen reibungslosen Ablauf in fünf Wettkampfstätten (Allgäu Sporthalle, Gymnasium Turnhalle, Baumit Arena, Freizeitbad Wonnemar und evangelisches Gemeindezentrum) gewährleisten. Zudem gilt es, frühmorgens eine enorme logistische Herausforderung zu stemmen. – Die Sportler und ihre Betreuer sollen sich vor Wettkampfbeginn stärken können mit Butterbrezen, Wurst- und Käsesemmeln und Kuchen sowie mit Kaffee und anderen Getränken.

Organisatorische Hinweise

Mittags stellt dann der FC Sonthofen in der Baumit Arena einen Grillstand für den kleinen Hunger zwischendurch bereit. Zudem bietet vor der Allgäu Sporthalle ein Grillwagen herzhafte Speisen an. – auch für die Zuschauer.

Der Transfer zu den einzelnen Wettkampfstätten erfolgt überwiegend zu Fuß, weil diese in fußläufiger Entfernung liegen. Allerdings gibt es auch einen Kleinbus Shuttle Service.

Informationen zum Programm

9 bis 15.30 Uhr, Allgäu Sporthalle: Turnen

9 bis 15 Uhr, Baumit Arena: Laufen und Medizinballweitwurf

9 bis 14 Uhr, Gymnasium Turnhalle: Tanzen und Gymnastik

14.30 bis 15.30 Uhr, Gymnasium Turnhalle: Überraschungsaufgabe

18 bis 19.30 Uhr, Allgäu Sporthalle: Siegerehrung mit den besten und kreativsten Vorführungen

Die Vorsitzende der Bayerischen Turnerjugend (BTJ) im Turngau Allgäu, Patricia Argauer, und Norbert Just laden alle Sonthofer zu diesem abwechslungsreichen Turnerjugend-Treffen ein. „In der Allgäu Sporthalle, in der Gymnasium-Turnhalle und in der Baumit Arena ist immer was los!“ so Norbert Just. „Kommt und lasst Euch von der Freude und vom Spaß der Turnerjugend am Sport anstecken!“ Patricia Argauer wünscht allen aktiven und passiven Teilnehmern „schöne und harmonische Wettkämpfe. Möge das Wir gewinnen!“