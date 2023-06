BRK Kreisverband Oberallgäu führt neues Notarzt-Einsatzfahrzeug ein

Bei der Fahrzeugübergabe in München: (von links) Thomas Grieser (Rettungssanitäter), Dr. Elke Frank (Landesgeschäftsführerin Bayerisches Rotes Kreuz), Joachim Herrmann (Innenminister), Peter Fraas (Leiter Rettungsdienst), Manfred Hauke (Rettungsassistent). © Stefan Rudolph

Oberallgäu – Der BRK Kreisverband Oberallgäu hat Grund zur Freude, denn er ist einer der Vorreiter bei der Einführung des brandneuen Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) Typ Bayern. Mit diesem Fahrzeug der neuesten Generation setzt der Kreisverband auf mehr Sichtbarkeit und wird gleichzeitig den steigenden Anforderungen im Rettungsdienst gerecht.

Vor kurzem fand in München die feierliche Übergabe des brandneuen Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) Typ Bayern statt. In Anwesenheit des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann wurde das Fahrzeug offiziell in Dienst gestellt.

„Wir sind stolz, dass das BRK Kreisverband Oberallgäu, einer der Vorreiter bei der Einführung des NEF BY 2023 ist, und dass wir ein Teil dieses bedeutenden Moments sein durften. Die Übergabe markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Fortschritt und Sicherheit im Rettungsdienst“, so Peter Fraas, Leiter des Rettungsdienstes beim BRK Kreisverband Oberallgäu.

Höhere Flexibilität im Einsatz

Der ausgebaute Mercedes-Benz Vito wird sukzessive die bisherigen BMW-Vorgängermodelle des Rettungsdienstes in Bayern ablösen. Im Vergleich zum BMW bietet das neue Notarzteinsatzfahrzeug deutlich mehr Stauraum für zusätzliches Material und eine höhere Flexibilität im Einsatz. Durch die Schiebetür auf der Fahrerseite werden wichtige Ausrüstungsgegenstände leichter zugänglich.

„Mit dem neuen Notfalleinsatzfahrzeug setzt das BRK Kreisverband Oberallgäu neue Maßstäbe hinsichtlich Effizienz, Ausstattung und Sicherheit im Rettungsdienst. Das Fahrzeug wurde speziell für die Anforderungen des modernen Notarzteinsatzes entwickelt. Es bietet ein optimiertes Raumkonzept, das einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle lebensrettenden Geräte und Materialien ermöglicht. Gleichzeitig sorgen das auffällige Design und die verbesserte Beschriftung für maximale Sichtbarkeit im Straßenverkehr“, so Fraas.