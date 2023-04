Ad-hoc-Dolmetscher erleichtern die Verwaltungsarbeit im Landratsamt Oberallgäu

Von: Lajos Fischer

Mit ihnen hat es 2019 angefangen: (von links) Justin Martin, Dino D‘Aloisio, Valentyna Römer, Monia Zid, Jutta Strehlke, Bettina Corter, Simon Steurer und Miriam Duran. © Landratsamt Oberallgäu

Oberallgäu – Seit 2019 sind im Landratsamt Oberallgäu hausintern Ad-hoc-Dolmetscher tätig und leisten einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Verständigung.

„Wir könnten auf Deutsch als Amtssprache bestehen und die Menschen bitten, das nächste Mal einen Dolmetscher mitzubringen“, sagt Miriam Duran, Beauftragte für Migration und Integration im Landratsamt Oberallgäu. Aber dadurch würde man den Bearbeitungsprozess in die Länge ziehen und unnötige Kosten verursachen. „Stattdessen nutzen wir das Potenzial unserer mehrsprachigen Kollegen.“

Die Idee dafür entstand in einem Prozess, der 2014 mit der Verabschiedung des Integrationsplans endete. Die damaligen politischen Akteure, unterstützt von imap, eines renommierten Instituts für interkulturelle Politikberatung, sahen den heute akuten Arbeitskräftemangel und den damit verbundenen Wunsch der Wirtschaft nach mehr Zuwanderung voraus. Sie stellten klar, dass es dafür eine neue Willkommen- und Anerkennungskultur brauche, die ohne die interkulturelle Öffnung der Verwaltung nicht möglich sei. In dem noch im gleichen Jahr erstellten Aktionsplan wurde dann u.a. die „Einrichtung eines hausinternen Dolmetscherpools, auf den man in Fällen von aufkommenden Sprachbarrieren zurückgreifen kann“, beschlossen.



Eine seit 2019 bewährte Arbeitsweise

Dieser „Hausinterne Ad-hoc-Dolmetscherdienst“ funktioniert seit Ende 2019. Im Moment gehören zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, die neben Deutsch die Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Tunesisch, Türkisch, Polnisch und Ukrainisch beherrschen. Sie arbeiten in den unterschiedlichsten Ämtern der Verwaltung und können im Bedarfsfall dank einer für alle Kollegen zugänglichen Liste direkt kontaktiert werden. Um den eigenen Dienst nicht zu gefährden, muss der Vorgesetzte im Vorfeld immer informiert werden. Da der Bedarf für Ukrainisch mit diesem Angebot nicht mehr gedeckt werden konnte, wurde dafür in der Person von Olga Herz eine hauptamtliche Dolmetscherin eingestellt.



Es sei unterschiedlich, wie oft jemand gebraucht werde, aber die Zahl der Einsätze bleibe übersichtlich, weil für eine normale Kommunikation die Deutschkenntnisse der Migranten normalerweise völlig ausreichten, erklärt Duran.



Große Anfrage

Es gebe jedoch Beratungsgespräche, bei denen jedes einzelne Wort von Bedeutung sein könne, betont Monia Zid. „Es ist wichtig, dass die Menschen genau wissen, was sie unterschreiben.“ Sie ist stellvertretende Leiterin in der Kasse und stammt aus einer binationalen Ehe. In die Schule ging sie in Tunesien, in der Heimat ihres Vaters, ihr Studium absolvierte sie in Deutschland. Sie wird gerufen, wenn Arabisch- oder Französischkenntnisse gebraucht werden.



Das Jugendamt, die Ausländerbehörde, das Jobcenter, die Führerscheinstelle und die Standesamtsaufsicht sind die Stellen, die die Dienste der mehrsprachigen Kolleginnen und Kollegen am meisten in Anspruch nehmen. Wenn man miteinander ins Gespräch komme, ergebe sich schnell ein „Gesamtpaket“, oft spiele das Thema Wohnungssuche eine zentrale Rolle, meint Jutta Strehlke, die in der Migrationsbetreuung des Jobcenters Oberallgäu arbeitet und dem Dolmetscherpool ihre Englischkenntnisse zur Verfügung stellt. In den meisten Beratungsgesprächen helfe ein Übersetzungsprogramm am Handy, berichtet sie. Aber es gebe Situationen, in denen man mit technischen Hilfen nicht weiterkomme.



Keine leichte Aufgabe

Manchmal fehle auch ihr der entsprechende Fachwortschatz. Sie habe beispielsweise mehrmals Beratungsgespräche übersetzt, in denen es um die Vaterschaftsanerkennung und elterliche Fürsorge bei nigerianischen Familien gegangen sei. „Ich erstellte mir deswegen einen Flyer mit den wichtigsten Fachwörtern“, erzählt sie. Monia Zid habe sich die arabischen und französischen Fachbegriffe rund um das Thema Sorgerecht angeeignet. Manchmal gebe es für Wörter in typischem „Behördendeutsch“ keine Äquivalente oder sie kenne sie nicht. „In dem Fall versuche ich es möglichst genau zu umschreiben“, sagt sie.



Beratungsgespräch in freundlicher Atmosphäre: (von rechts) Miriam Duran und Monia Zid mit Ratsuchenden. © Lajos Fischer

Die Verständigung werde auch dadurch erschwert, dass sie in Tunesien Hocharabisch gelernt habe, aber man beispielsweise in Syrien eine andere Variante der Sprache spreche. Auch Strehlke lerne die Eigenheiten des in Nigeria gesprochenen Englisch kennen.



Interne Arbeitsabläufe zu kennen ist von Vorteil

Es sei von großem Vorteil, dass sie selbst in der Verwaltung arbeiten und die internen Arbeitsabläufe kennen. Wie beispielsweise ein Bescheid entstehe, könnten sie authentisch erläutern, ohne dass es ihnen die beratenden Kollegen vorher aufwändig erklären müssten. „Wir lernen auch für uns etwas dazu, wenn wir sehen, wie die Arbeit in anderen Sachgebieten läuft“, meint die stellvertretende Kassenleiterin. Dass Monia Zid vorher im Jobcenter arbeitete, weiß natürlich auch Jutta Strehlke: „Ich freue mich, wenn sie bei uns übersetzt; sie kennt sich doch bestens aus“.



Beide berichten von Fällen, bei denen sie zunächst die Information bekommen hätten, dass der Kunde alles blockiere und die Zusammenarbeit verweigere. Schnell habe sich herausgestellt, dass derjenige ja doch gerne mitmachen würde, aber nicht begreife, was er tun sollte.

Verständnis wecken

„Die Leute verstehen jedes einzelne Wort, aber nicht die Zusammenhänge in einem bürokratischen Prozess“, erläutert Zid. „Es ist nicht einfach nachzuvollziehen, wie viele Papiere hier für manche Bescheide nötig sind“, schmunzelt Strehlke. Wenn man die Mentalität des Herkunftslandes kenne, könne man schnell Konflikte auflösen, bei denen Kollegen nicht mehr weiterwüssten, weisen sie auf die Wichtigkeit der interkulturellen Kompetenz hin.

Die Pandemie war auch für dieses Projekt eine Bremse. Miriam Duran will deswegen einen neuen Aufruf starten, um für diese wertvolle Tätigkeit weitere Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen.

Kommentar von Lajos Fischer

Ad-hoc-Dolmetscherdienst: Eine gute Idee, die in manchen Situationen eine einfache, kostengünstige und praxisorientierte Lösung bietet? Ja, auf jeden Fall, aber es steckt viel mehr dahinter. Die politischen Akteure um Landrat Gebhard Kaiser und die Verwaltung mit ihrer Integrationsbeauftragten Miriam Duran bewiesen Weitsicht zu einem Zeitpunkt, als der öffentliche Diskurs mit Begrifflichkeiten wie „Arbeitskräftemangel“ oder „Willkommenskultur“ noch wenig anfangen konnte. Man muss aus Sonthofen gar nicht weit reisen, um heute noch Behörden zu erleben, in denen Zuwanderern – nicht erst seit Corona – in einem Beratungsraum, ohne Sitzmöglichkeit, eine Glaswand signalisiert, dass sie von den Beamten im öffentlichen Dienst als Gefahr wahrgenommen werden.

Im Oberallgäu hat man sich bereits 2014 für einen anderen Weg entschieden und hiermit in der Region eine Vorreiterrolle übernommen: Migrantinnen und Migranten werden hier – wenn sie es wünschen – spontan und unbürokratisch in ihrer Sprache angesprochen. Ad-hoc-Dolmetscher mit interkultureller Kompetenz versuchen ihre Anliegen und Nöte zu verstehen und diese in die Sprache der Behörden zu übersetzen. Zuwanderer werden als Kunden wahrgenommen, sie erleben menschliche Wertschätzung und bekommen das Gefühl vermittelt, dass sie dazugehören.

Die beteiligten Beamtinnen und Beamten merken, dass ihre Kompetenz der Mehrsprachigkeit von ihrem Arbeitgeber gebraucht und geschätzt wird. Junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die sie bei ihrer Arbeit erleben, können sie als Vorbild nehmen und sich für eine Ausbildung in der Verwaltung entscheiden. Und dort werden sie gebraucht, weil, wie Miriam Duran so schön sagt, Behörden das Spiegelbild der Gesellschaft sein sollten. In dem Landkreis Oberallgäu, wo der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung seit 2009 von etwa zehn Prozent auf knapp ein Viertel gestiegen ist, eröffnen sich für sie im Landratsamt gute Perspektiven.