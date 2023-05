Michael Rigby ist neuer Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft mit Wellington

Michael Rigby lebt gerne im Allgäu: Der neue Beauftragte für den Erwachsenenaustausch zwischen Wellington und Immenstadt hat sowohl die britische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er will nach dem Brexit zwischen den Menschen beider Partnerstädte Brücken bauen. © Lajos Fischer

Immenstadt – Für den internationalen Austausch im Erwachsenenbereich zwischen den Partnerstädten Wellington und Immenstadt gibt es „im Städtle“ ab sofort einen neuen Ansprechpartner: Michael Rigby löst den langjährigen Verantwortlichen, Volker Schmitt, ab.

Der 67-Jährige stammt aus Newcastle upon Tyne, lebt aber seit seinem 17. Lebensjahr überwiegend in der Bundesrepublik. Die letzte Entscheidung für Deutschland als Lebensmittelpunkt sei vor 24 Jahren gefallen, als er in Osnabrück seine Frau kennengelernt habe, erzählt er. 35 Jahre lang diente er in der britischen Armee. In der letzten Phase zwischen 2005 und 2010 war er im Allgäu stationiert, er arbeitete im Alpine Training Center.

Nach seiner Pensionierung mussten sich Anke und Michael Rigby zwei Fragen beantworten. Erstens: Wo wollen wir in Zukunft leben? „Es ist eine schöne Ecke hier, warum nicht hier – in Immenstadt-Stein - bleiben“, hieß ihre Antwort. Zweitens: Soll das alles gewesen sein? Mit 55 Jahren das endgültige Ende des Berufslebens? Michael Rigby entschied sich für eine Stelle beim Bundessprachenamt. Seine Aufgabe war, deutschen Soldaten im Rahmen der Vorbereitung für ihre Auslandseinsätze Englisch beizubringen. 2021 ging er dann „richtig in den Ruhestand“, wie er es formuliert. Richtig? Fast: Er ist gerade von einem 14-tägigen Kurs zurückgekommen. Es sei schwer nein zu sagen, wenn man gebraucht werde.



Ein unerwarteter Auftrag

Vor etwa zwei Jahren kam es zu einer Begegnung, mit unerwarteten Folgen: Rigby hielt einen Vortrag über das Thema Volkstrauertag in verschiedenen Ländern. Im Anschluss an die Veranstaltung sei er von Bürgermeister Nico Sentner angesprochen worden, ob er Lust hätte, die Städtepartnerschaftsbeziehungen mit Wellington mitzugestalten. Später lernte er Volker Schmitt kennen und sie wurden bald einig: „Ich habe mich bereit erklärt, seine Pflichten zu übernehmen“, erzählt der 67-Jährige. Momentan arbeiten die beiden eng zusammen: „Wir machen alles zu zweit.“ Michael Rigby ist jedoch nur für den Erwachsenenaustausch verantwortlich, die Organisation der Schülerbegegnungen bleibt in den Händen von Markus Rudolf.



„Ich bin kein Brexit-Fan. Aber es hat wenig Sinn, Leute zu überreden“, sagt Rigby. Diese Erfahrung habe er sogar innerhalb seiner eigenen Familie gemacht. Auch diejenigen, die inzwischen erkannt hätten, dass ihre Entscheidung falsch gewesen sei, könnten es nicht offen zugeben. „In der jetzigen Situation ist es sehr wichtig, die Kontakte aufrechtzuerhalten“, sagt er mit großer Überzeugung. Das gehöre zu den Gründen, warum er schnell zugesagt habe, obwohl er bis jetzt mit internationalen Partnerschaften „überhaupt nichts zu tun“ gehabt habe. „Ich werde wahrscheinlich einiges lernen. Ich bin etwas unerfahren, aber ich freue mich auf die Aufgabe“, betont er. Er könne sich hierbei auch auf sein in seinem Beruf erworbenes Organisationstalent verlassen.



Wellington kennenlernen

Im August wird der 67-Jährige das erste Mal nach Wellington reisen, als Reiseleiter einer Immenstädter Delegation. Er sei noch nie dort gewesen, freue sich aber auf die besonders schöne Landschaft. Und auf die Menschen, die er kennenlernen werde. Die Gruppe verbringt eine Woche in der Partnerstadt, alle werden in Gastfamilien untergebracht: „Die meisten kennen sich seit Jahren“. Michael Rigby hat ein weiteres Anliegen: Covid und Brexit hätten dazu beigetragen, dass die Gruppe der Aktiven kleiner geworden sei. Deswegen: „Es wäre schön, in beiden Städten jüngere Leute für diese wichtige Partnerschaft zu gewinnen.“ Alle, die sich angesprochen fühlen und seine Begeisterung teilen möchten, können mit ihm per E-Mail Kontakt aufnehmen: michaelrigby@hotmail.de.