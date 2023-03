SWW Oberallgäu baut in Sonthofen 66 staatlich geförderte Wohnungen

Von: Josef Gutsmiedl

Das SWW schafft Wohnraum: Mit der Förderung des Freistaats will das SWW Oberallgäu bezahlbare, moderne Mietwohnungen bereitstellen. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Das SWW Oberallgäu will als renommiertes Wohnbau-Unternehmen mit seinem Modell des EOF-Programmes aufzeigen, dass sich die aktuelle staatliche Förderung für zahlreiche Mieter „rechnet“.

Bauen wird teurer. Und das treibt auch die Mietpreise in die Höhe. Das SWW Oberallgäu will als renommiertes Wohnbau-Unternehmen mit seinem Modell des EOF-Programmes aufzeigen, dass sich die aktuelle staatliche Förderung für zahlreiche Mieter „rechnet“. Der Weg in die attraktive Förderung mit dem „Mietsparen“ lohne sich nicht nur, er stelle sich gar nicht so schwierig dar, wie man oft vermute.

„Wer weiß schon , dass rund 60 Prozent der Bevölkerung in Bayern Miete sparen kann“, unterstreicht SWW-Geschäftsführer Martin Kaiser. Daher sei das bayerische Fördermodell der „Einkommensorientierten Förderung“ EOF für viele Mieter interessant. „Und viele kennen das EOF-Programm nicht“, so Kaiser. Bisher, so räumt Kaiser ein, stand er dem Programm durchaus kritisch gegenüber. „Insbesondere bei Goethe+ habe ich allerdings gemerkt, wie hoch der Nutzen für die Mieter ist.“



Förderprogramm des Freistaats bezuschusst Wohnungen in Sonthofen

Das EOF-Programm ist ein dreistufiges Förderprogramm des Freistaat Bayern, mit dem das SWW derzeit 66 Mietwohnungen im Goethe-Quartier in Sonthofen realisiert. Je nach Einkommenshöhe erhalten die Mieter der Neubauwohnungen einen Zuschuss, der direkt vom Landratsamt überwiesen wird.



Anhand von drei Modellberechnungen für das aktuelle Wohnbau-Projekt Goethe+ des SWW zeigt er auf, dass die Förderung zu einer monatlichen Ersparnis zwischen 315 und fast 500 Euro betragen kann – je nach Einkommen der Familie. Das Rechenbeispiel geht von einem Mietpreis von 12,50 Euro pro Quadratmeter aus; der staatliche Zuschuss beträgt zwischen 5,50 und 3,50 Euro je Quadratmeter.



Fördermöglichkeiten müssen bekannter werden

„Mehr Aufklärung über die Vorteile des EOF ist wichtig“, unterstreicht Chiara Cordella vom Marketing des Sozial-Wirtschaftswerk Oberallgäu SWW. Das zeige auch eine Umfrage des SWW bei über 2000 SWW-Mietern mit einer Rücklaufquote von einem Drittel. Die Auswertung ergab, dass EOF kaum bekannt ist. Deutlich wurde auch der Wunsch der Befragten, mehr über Fördermöglichkeiten zu erfahren. Und, dass die aktuellen Mietpreise auch für sogenannte Normalverdiener eine finanzielle Belastung darstellten.



Der Wunsch nach modernen Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis sei unbestreitbar da, während auf dem Wohnungsmarkt dieser Wunsch sehr teuer sei – Tendenz steigend. Dem Wunsch nach mehr Information will das SWW jetzt mit einer Kampagne nachkommen. „Denn viele wissen gar nicht, dass sie für den Mietzuschuss berechtigt sind“, ergänzt Mareike Achterberg, die die Kampagne betreut. „Das betrifft auch ganz normale Arbeitnehmerhaushalte.“

Antragstellung beim Landratsamt möglich

„Mietsparer“ werden ist gar nicht schwer und beginnt mit einer Klärung der Finanzsituation und einem Antrag beim Landratsamt. Wer nach der Einkommensermittlung und Beachtung der Vergabekriterien einen sogenannten Wohnberechtigungsschein erhält, kann sich beim SWW bewerben, die dann vom Landratsamt an den Mietspar-Mieter vergeben wird. Martin Kaiser: „Bereits vor Beginn des Baus wurde die Anzahl der Wohnungen für die Förderung mit dem Mietsparen festgelegt. Das ist bei Goethe+ auch so.“