„Ming Latenae“: Laternenlied begeistert Kinder im Oberallgäu

Von: Lajos Fischer

Teilen

Martin Fink komponiert und singt gerne Lieder in Dialekt. Diese erfreuen sich in Bad Hindelang und im gesamten Ostrachtal großer Beliebheit. © Julia Fink

Bad Hindelang – Martin Fink veröffentlicht Kinderlieder im Ostrachtaler Dialekt. Sein Martinstag-Lied wird zum Erfolg.

In diesem November durfte der Sankt-Martins-Tag wieder unbeschwert gefeiert werden. In Bad Hindelang kann man seit dem 11. November ein neues Phänomen beobachten: Wenn man auf den Straßen unterwegs ist oder in den Kinderzimmern lauscht, ertönt immer wieder die gleiche Melodie. „Ming Lateane, zwischba Mông und Schdeane,/ leychtet i der dünkle Nacht und hôlt a güete Wacht“, lautet der Ref­rain des zum Ohrwurm gewordenen Liedes.

Verantwortlich für diesen neuen Trend ist Martin Fink, der seit 2016 in der Allgäuer Marktgemeinde wohnt und beruflich das Kulturamt in Kempten leitet. Studiert hat er Archäologie und Musikpädagogik in Würzburg. Er ist in Sigishofen aufgewachsen, sein Großvater stammte aus Hindelang, sein Vater aus Tiefenbach. Alle Generationen der Familie Fink sind mit dem Ostrachtaler Dialekt aufgewachsen.



Große Nachfrage nach Kinderlieder in Dialekt

In diesem Dialekt existieren nur noch eine Handvoll Kinderlieder, die entweder von Karl Hafner stammen oder durch die Schweiz ins Allgäu zurückgelangten. „Mich hat es immer geärgert, dass man wie automatisch ins Hochdeutsche wechselte, wenn man anlassbezogen mit Kindern sang, auch in Familien, in denen man grundsätzlich Dialekt spricht“, erzählt Fink.



Er wollte mit dieser „Unsitte“ brechen. Vor etwa drei Jahren hat er für das gemeinsame Singen mit seiner damals zweijährigen Tochter etwa dreißig Mundart-Lieder komponiert. Damit diese ihr immer zur Verfügung stehen, nahmen die beiden die Lieder auf einem Kreativ-Tonie auf. Ursprünglich waren sie nur für die eigene Familie gedacht.



Musikvideos stoßen auf großes Interesse

Dann kamen aber Corona und die damit verbundenen Lockdowns. Er hatte auf einmal viel Zeit: Spaßeshalber fing er an, Musikvideos zu produzieren und zu diesen Zeichnungen anzufertigen. Die Sankt-Martins-Umzüge sind ausgefallen und er habe das Lied „Ming Lateane“ auf Youtube veröffentlicht. „Es hat sich gleich alles verselbständigt. Das Video bekam bereits am ersten Abend 5 000 Klicks“, erzählt Fink begeistert.



Letztes Jahr gab es – bis auf wenige Ausnahmen – keine Martins-Umzüge. Trotzdem wurde das Lied in den Kindergärten Bad Hindelangs gesungen. Auf mehrfachen Wunsch der Erzieher­innen stellte Martin Fink die Noten zur Verfügung.



In der lokalen Kulturszene verwurzelt

In diesem Jahr häuften sich seit Wochen die Anfragen: Die meisten wollten Noten und CDs haben. Ein Interessierter äußerte sogar den Wunsch nach einem Bläser-Satz. „Diesmal wurde das Lied zwischen Oberstdorf und Immenstadt überall gesungen“, erzählt Fink. Selber mitgespielt und mitgesungen hat er das erste Mal im Kindergarten seiner Tochter.



Martin Fink ist in der Kulturszene seiner Heimat tief verwurzelt: Er singt in der Jodlergruppe Ostrachtal, moderiert die Waldfeste des Trachtenvereins und geht gerne in die Kindergärten von Bad Hindelang und Hinterstein, um mit den Kindern gemeinsam zu musizieren, zu singen und viel Spaß zu haben.



Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit

In der Adventszeit will er sein Weihnachtslied überarbeiten und neu aufnehmen. Er hat bereits mit einem Blasmusiker gesprochen: Zu diesem Lied werde es auch einen Bläser-Satz und eine instrumentale Fassung geben. Die Allgäuer Musikfreunde und alle Fans des Ostrachtaler Dialekts freuen sich darauf.



Martin Finks Lieder zum Hören, Mitsingen und Mitlesen findet man auf dem Youtube-Kanal „Allgäuer Kinderlieder“.