Mit dem »Bus-Inklusive« Angebot fahren Einheimische und Gäste in Oberstdorf gratis

Teilen

Startschuss mit Alphornbläsern für das „Bus- Inklusive“ Angebot“ am Busbahnhof mit Tourismusreferent Matthias Dornach (von links), RVA-Geschäftsführerin Christiane Jentsch, Bürgermeister Klaus King, Tourismusdirektor Frank Jost und RVA-Teamleiter Alexander Klasen. © Heinrich Bonert

Oberstdorf – Nachdem schon über 20 Jahre das Thema diskutiert wurde, ist es nun Bürgermeister Klaus King und Tourismus Oberstdorf gelungen, dass Oberstdorf-Gäste mit ihrer Gästekarte (Allgäu Walser Premium Card) das Busangebot innerhalb der Gemeindegrenzen nutzen können.

Wer in Oberstdorf und seinen Ortsteilen übernachtet, erreicht zukünftig kostenlos beliebte Ausflugsziele rund um Oberstdorf und schont gleichzeitig die Umwelt.



Ab 1. Juli gilt das neue „Bus-Inklusive“ Angebot. Es umfasst die Buslinien nach Birgsau/Fellhornbahn, nach Tiefenbach und zur Breitachklamm, die Linie Oberstdorf-Rubi-Reichenbach-Schöllang und die Busse Richtung Kleinwalsertal bis zur Walserschanze. Zusätzlich wird ein Abendbus nach Schöllang und Tiefenbach angeboten.



Für den Tourismus in Oberstdorf sei dieses neue Angebot ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Urlaubsdestination, erklärt Tourismusdirektor Frank Jost.



Urlaubsraum und Lebensraum

„Das neue Bus-Inklusive-Angebot wird dazu beitragen, die Verkehrsbelastung und damit die Lärm- und Abgasemissionen in Oberstdorf und in den Tälern und Ortsteilen spürbar zu reduzieren. Damit können wir die Nachhaltigkeitsziele für unseren gemeinsamen Lebens- und Urlaubsraum erreichen.

Hier profitieren gleichermaßen unsere Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Urlaubsgäste“, so Jost. „Wenn wir wollen, dass die Gäste das Auto stehen lassen, müssen wir ihnen auch etwas anbieten“, sieht Bürgermeister King einen wichtigen Schritt in Richtung Verkehrsentlastung für den Ort. Dass dieses Ziel in relativ kurzer Zeit erreicht wurde, sei der engen Kooperation mit dem Landkreis und den Busunternehmen zu verdanken.



Bei der Finanzierung des Angebotes geht Tourismus Oberstdorf bis zum Dezember mit durchschnittlich 100 000 Euro pro Monat erst einmal in Vorleistung. Danach soll der Kurbeitrag entsprechend erhöht werden. Was noch fehlt, ist die Vernetzung mit dem Kleinwalsertal. Momentan ist an der Grenze Schluss. Man sei in intensiven Verhandlungen, damit zukünftig die Oberstdorfer Gäste ebenso wie die Gäste aus dem Kleinwalsertal das Angebot grenzüberschreitend nutzen können, erklärte King.