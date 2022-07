Mit dem Jahrmarkt der Träume präsentiert Immenstadt ein packendes und buntes Festival

Faszinierende Darbietungen entführen beim „Jahrmarkt der Träume“ in eine magische Welt. © pirmin bartholomae

Immenstadt – Verlockende Düfte liegen in der Luft und ein Hauch von Zauber umhüllt Plätze und Straßen der Innenstadt. Es ist wieder „Jahrmarkt der Träume“ in Immenstadt!

In diesem Jahr feiert das große Gauklerspektakel seine 10. Auflage. Eine Randerscheinung ist das Festival längst nicht mehr! Der Jahrmarkt der Träume hat sich über die Jahre zu einem Treffpunkt für nationale und internationale Amateur- und Profikünstler entwickelt.

Von Samstag, 16. Juli, von 12 bis 22.30 Uhr, bis Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 18 Uhr, warten so einige Überraschungen auf das Publikum. Das Programm auf den einzelnen Künstlerbühnen (Marienplatz, Klostergarten, Klosterplatz, Hofgarten-Anlage, Schlosshof) ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv.

An der Mischung hat sich in all den Jahren nichts geändert: die Besucher tauchen ein in eine magische Welt aus Straßentheater, Artistik, Akrobatik, Clownerie und Musik.



Beim „Jahrmarkt der Träume“ steht die ganze Stadt im Zeichen spektakulärer Darbietungen. Gestaltet wird das Programm von insgesamt 20 Künstler, Ensembles und Bands. So präsentiert zum Beispiel Stevie Wheels, ein komischer Fahrradkurier aus Kanada eine beeindruckende Circus Show mit Bike Stunts und Comedy.

Wie in einem Zirkus

Artistische Hochleistung bringt ebenfalls Daniel Hochsteiner mit. Unter Experten gilt der Tempo-Jongleur als „König der Jongleure“. Spannend, lustig und interaktiv wird es dagegen mit dem italienischen Artistenduo Nanirossi, das sein Publikum mit Akrobatik und exzentrischen Humor fasziniert. Für komische Momente und originelle Illusionen sorgt der afrikanischstämmige Alleinunterhalter Daniel Burley. Sein Spezialgebiet ist die Improvisation - bei seiner Show kann niemand sicher sein, was als nächstes passiert.



Für die Kinder gibt es auch jede Menge Aktionen zum Mitmachen und Mitstaunen. Zauberer, Seifenblasenkünstler, Feuergaukler sowie Märchenerzähler faszinieren junge und junggebliebene Zuschauer.



„Alternativer Markt“

Abgerundet wird das Festivalprogramm mit bester Live-Musik. Es gibt unter anderem mitreißende Rhythmen von der Samba-Trommelgruppe Cai Piranha, Rock‘n‘Roll mit der Liveband Southmade und Straßenmusik vom Feinsten mit Mood Medicine Project. Alle Informationen unter www.jahrmarktdertraeume.info



Zum festen Bestand des Jahrmarkts der Träume gehört der traditionelle „Alternative Markt“. Das Angebot reicht von Holzarbeit bis Filzkunst, von Keramik bis Stein- und Stahlarbeit, von Schmuck bis Textil- und Lederarbeit. Zwischen den Darbietungen können die Besucher sich auch an vielen Ständen stärken und Freunde, Bekannte, ganz sicherlich aber Gleichgesinnte treffen.



Der Eintritt zum Festival beträgt für erwachsene Besucher 6 Euro – Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind frei.