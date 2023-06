DAV neu gedacht: Sektion Oberstdorf setzt auf fünfköpfiges Vorstandsteam

Das Vorstandsteam: (von links) Severin Noichl, Dominik Scholz, David Schratt, Georg Huber, Stefan Tauscher, Heidi Thaumiller, Nadine Tauscher, Sofie Imminger, Andi Schubert, Tim-Felix Heinze und Luise Imminger. © Christian Kreuzer

Oberstdorf – Vereint als Team zum Gipfel – Jahreshauptversammlung der DAV Sektion Oberstdorf mit Neuwahlen. Führungswechsel nach 25 Jahren an der Spitze: Tim Felix Heinze übergibt nach erfolgreicher Arbeit an ein junges, motiviertes Team.

„Ein aktives, motiviertes Vorstandsteam ist der Motor des Vereins“, mit diesen Worten eröffnete der scheidende 1. Vorsitzende Tim-Felix Heinze die Jahreshauptversammlung der Oberstdorfer Sektion des Deutschen Alpenvereins. Nach 25-jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Vorsitzender trat Heinze nun aber nicht mehr zu Neuwahlen an. Ebenso nach fast 15-jähriger Tätigkeit die bisherige Stellvertretende Vorsitzende Luise Imminger. Beide agierten als Führungsteam sehr erfolgreich, trieben zahlreiche Projekte voran und trotzten symbolisch gesehen Wind und Wetter auf ihrem Weg, den DAV Oberstdorf auf den Gipfel zu bringen. Und das ist ihnen gelungen, wie die persönlichen Rückblicke zeigten.

Schwerpunkte seiner Arbeit skizzierte Heinze in den verschiedenen prägenden Umbauten der sektionseigenen Fiderepasshütte. Stets im Blick war bei allen Bauten, dass der historische Charakter der Hütte erhalten bleibt. Die Lösung einer schier ausweglosen Situation mit einer nicht funktionierenden Kläranlage und daraus resultierend der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz war ein Meilenstein der Abwasserentsorgung auf DAV-Hütten. Heinze hob auch die gute Zusammenarbeit mit den Hüttenwirten hervor.



Erfolgreiche Jugendarbeit

Eine der weiteren Hauptaufgaben waren der Unterhalt und die Sanierung der alpinen Wege. Die Förderung der Jugendarbeit zählte er zu einem Höhepunkt. Die Übernahme der technischen Leitung der Kletterhalle durch den Verein, damit der Erhalt der kostenlosen Teilnahme für Kinder und Jugendliche beim Klettern und der Umbau der Geschäftsstelle tragen mit seine Handschrift und die des Vorstandsteams. Wichtig war ihm stets die Kameradschaft im Verein. Mit Freude blickte er auf das Mitgliederwachstum von 1 500 auf 5 500 während seiner Amtszeit.



Auch Luise Imminger blickte zurück – auf das vergangene Jahr und die vorherigen 14 als stellvertretende Vorsitzende. Ihr Engagement im Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“, einem Vorzeigeprojekt der Lenkung der Skitourengeher, habe ihr stets Freude gemacht und gelte in der Szene als vorbildlich. Ihre Motivation, sich so lange Zeit auch stark für die Jugendarbeit einzusetzen, waren ihre eigenen Kinder. Die Freude am Bergsport und die Ausbildung zu sicheren Bergsteigern zu vermitteln, war ihr immer wichtig.



Die Finanzen seien in Ordnung, berichtete Schatzmeister Andi Schubert. Trotz einer kostspieligen Sanierung der Wasserleitung, die heuer angepackt werden soll, stehe der Verein sehr gut da.



Neue Vereinsführung

Eine Nachfolgeregelung im klassischen Sinne an der Sektionsspitze gestaltete sich sehr schwierig. So wurde das Projekt „DAV neu gedacht“ ins Leben gerufen. Es geht um neue Wege in der Vereinsführung. Ein fünfköpfiges Gremium leitet dabei als Vorstand gemeinsam den Verein.



Neu in den Vorstand gewählt wurden Nadine Tauscher, Severin Noichl und Dominik Scholz. Gemeinsam mit Jugendreferentin Sofie Imminger und Schatzmeister Andi Schubert vertreten sie nun den Alpenverein Oberstdorf. Die neue Geschäftsführerin Heidi Thaumiller wird das Projekt „DAV neu gedacht“ ebenso begleiten wie ein externer Moderator.