Internationaler Museumstag in Sonthofen

Viel Neues zu entdecken gibt es am Museumstag: Im AlpenStadtmuseum können Jugendliche einiges selbst ausprobieren.

Museen neu oder wieder entdecken

Sonthofen – Bereits zum 46. Mal findet der Internationale Museumstag statt. Unter dem Leitmotto „Nachhaltigkeit“ soll auf die Vielfalt der Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam gemacht werden. Auch die Sonthofer Museen freuen sich am Sonntag, 21. Mai, auf Besucher.

Die Eröffnung findet dieses Jahr um 11 Uhr im neuen AlpenStadtMuseum (Sonthofen, Sonnenstr. 1, www.alpenstadtmuseum.de) statt. Von 10 bis 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, bei kostenfreiem Eintritt das Museum neu oder wieder zu entdecken. So wird es um 12, 14 und 16 Uhr jeweils kostenfreie Führungen geben.

Ab 14 Uhr können Kinder mit dem Programm „Was wächst auf unseren Wiesen?“ den großen Schatz der Allgäuer Pflanzenvielfalt anhand des Echtpflanzenpräparats in der Ausstellung entdecken. Beginn des Kinderprogramms ist jeweils um 14, 14.30, 15 und 15.30 Uhr, Treffpunkt im Eingangsbereich des Museums.

Kostenfreie Einblicke in die Musseen

In fußläufiger Nähe bietet die StadtHausGalerie (Marktstr. 12, www.stadthausgalerie.de) einen kostenfreien Besuch der neu eröffneten Ausstellung „Nah am Berg – 3 Ostrachtaler“ zu erweiterten Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr. Hier werden Werke der Künstler Hildegard Simon, Ulrike Rüttinger und Josef Schmid gezeigt – faszinierende Landschaftsbilder und abstrakte Kompositionen mit textilen Materialien in intensiven Farben.

Auch das miniMobil-Museum (Oberstdorfer Straße 10, www.minimobil-museum.de) bietet zu den Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr anhand von mehr als 25 000 Exponaten im Modellformat kostenfreie Einblicke in die Technikgeschichte aus den Bereichen Bahn, Automobil, Seefahrt, Luft- und Raumfahrt.