Sommerabend mit Musik und mehr am Kirchplatz von St. Michael

Die Kultband Happy Mountain Stompers spielt beim Sommerfest von St. Michael. © privat

Sonthofen – „Sommerabend mit Musik und mehr“ heißt das Fest, das der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Michael in diesem Jahr auf die Beine stellt.

Wer einen lauen Sommerabend bei guter Musik genießen will, ist genau richtig beim Sommerabend mit Musik und mehr, den der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Michael in diesem Jahr, sozusagen als Neustart nach den asketischen Coronajahren, am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr auf die Beine stellen will.

Für das Highlight des Festes konnten man die legendäre Allgäuer Kultband „Happy Mountain Stompers“ engagieren, die für Schwung und gute Sommerlaune sorgen wird.

Unterstützung der Weinbauer im Ahrtal

Neben Brotzeit und verschiedenen spritzigen alkoholfreien Getränken und Bier wird vor allem auch Wein aus dem von den schrecklichen Überschwemmungen 2021 betroffenen Ahrtal angeboten. Die Veranstalter wollen auf diese Weise Weinbauern aus diesem Gebiet finanziell unterstützen.