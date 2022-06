Nächsten Sonntag findet der Rad-Marathon im Tannheimer Tal statt

Teilen

Nach der zweijährigen Zwangspause geht der Rad-Marathon mit einem Rekordfeld an den Start. © sportograf

Tannheimer Tal – Der Rad-Marathon im Tannheimer Tal fiel aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 aus und am 3. Juli 2022 ist es nun wieder soweit. Um 6 und 7 Uhr werden rund 2 500 Rennradfahrer über die Startlinie fahren. Es werden so viele sein wie noch nie.

Die begleitende Rennradwoche zum Rad-Marathon von Montag, 27. Juni, bis Samstag, 2. Juli, mit den Ex-Profis Marcel Wüst und Gerrit Glomser zieht schon vorher viele Gästen ins Tiroler Hochtal.



Die Langstrecke des Rad-Marathon Tannheimer Tal startet um 6 Uhr, und es stehen 214 Kilometer und 3 500 Höhenmeter auf dem Plan. Rund 1 500 Rennradfahrerinnen und Rennfahrer starten im Ortszentrum Tannheim und fahren übers Oberjoch nach Wertach, Rettenberg bis Immenstadt, wo der erste größere Anstieg nach Gunzesried wartet.



Von nun an geht‘s bergauf



Weiter führt die Strecke über die Hörnerdörfer bis nach Obermaiselstein zum Riedbergpass, höchstgelegener Alpenpass Deutschlands auf 1 407 Metern und einer maximalen Steigung von 16 Prozent bei einer Länge von 8,7 Kilometern und 620 Höhenmetern. „Ab Obermaiselstein ist die Straße sehr steil und kurvig – eben eine richtige Passstraße.

Danach folgt eine lange Abfahrt in den Bregenzerwald und anschließend 42 Kilometer anspruchsvoller Anstieg bis zum höchsten Punkt dem Hochtannbergpass auf österreichischem Gebiet“, weiß OK-Chef Michael Keller um die Schwierigkeit der Strecke.



Romantischer Lech



Nach Warth führt eine längere Abfahrt ins Lechtal und entlang des wildromantischen Lechs bis zum Gaichtpass, wo die letzte Hürde vor dem Ziel im Tannheimer Tal wartet. „214 Kilometer die eine echte Herausforderung darstellen“, finden auch die ehemaligen Radprofis Marcel Wüst und Gerrit Glomser, welche seit Jahren Stammgäste beim Rad-Marathon im Tannheimer Tal sind.



Die 129, 94 und 56 Kilometer Strecken werden als RTF (Rad Touristik Fahrt) um 7 Uhr gestartet. Jeder, der mitmacht erhält auf der Teilnehmerurkunde seine individuelle Zeit, und in den Ergebnissen wird eine alphabetische Liste geführt.



Mehrere Varianten erlaubt



Rund 1 000 Radlerinnen und Radlern fahren von Tannheim über Pfronten, Vils ins Lechtal. „Die kürzeren Varianten erhöhen das Breitensport-Angebot und machen das Erlebnis Rad-Marathon auch Einsteigern möglich. Hier kann man zwischen zwei Varianten wählen.

Entweder wenden sie kurz vor Häselgehr und entscheiden sich damit für die 94 Kilometer Strecke oder sie fahren weiter in Richtung Holzgau und absolvieren somit 129 Kilometer bis zum Ziel in Tannheim“, beschreibt OK-Chef Michael Keller das Angebot für die ambitionierten Hobbyradler.



Seit 2018 ist für Marathon-Neulinge eine 56-Kilometer-Strecke mit im Programm. „Hier wollen wir vor allem der Jugend eine Plattform anbieten. Erlaubt sind alle Arten von Fahrrädern, egal ob Tourenrad, Rennrad, Mountainbike, E-Bike oder Liegerad,“ so Keller.



Die Herausforderung und die landschaftliche Schönheit der Streckenführungen begeistert seit vielen Jahren die Teilnehmer und haben den Rad-Marathon Tannheimer Tal mittlerweile zu einem Klassiker in der Radmarathon-Szene gemacht.



Als Vorbereitung findet die Rennrad-Woche von Montag, 27. Juni, bis Samstag, 2. Juli, mit Marcel Wüst, Gerrit Glomser sowie lokalen Guides statt. Wüst bietet auch Fahrtechnik-Workshops an und gibt Ratschläge zur Verbesserung der Fahrtechnik. Wüst und Glomser verraten bei den täglich stattfindenden Radstammtischen Tipps und erzählen Geschichten aus ihren Rennradprofi-Karrieren.