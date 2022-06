Mit Forscherbuch und Hörspiel gehen Familien im Kleinwalsertal auf Abenteuerreise

Teilen

Kleine Forscher unterwegs. © Oliver Farys

Kleinwalsertal – Das große Naturforscher-Abenteuer begeistert nicht nur Familien. Bei der Verleihung der „tourismus-innovationen“ 2022 beim Vorarlberger Tourismusforum am 14. Juni im Cubus Wolfurt hat es auch die Jury überzeugt und gewinnt einen der drei Hauptpreise.

Das große Naturforscherabenteuer ist im Zuge des Projekts „Natur bewusst erleben“ entstanden. „Natur bewusst erleben“ ist aktuell eines der bedeutendsten Projekte im Kleinwalsertal, denn es steht für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismus und naturverträgliche Freizeitnutzung. In der Umsetzung spielt neben der Lenkung die innovative Vermittlung von Naturwissen eine zentrale Rolle.

Genau hier setzt das große Naturforscher-Abenteuer an und richtet sich an die Zielgruppe der Familien. Es umfasst eine Reihe von Expeditionen für Nachwuchsforscher und Naturinteressierte. Interaktiv, kurzweilig und verpackt in eine unterhaltsame Geschichte laden die beiden ersten Themenwege „Wildtiere“ im Gemsteltal (ab sofort) und „Schwarzwasserbach“ (ab Anfang Juli) ein, den Naturraum Kleinwalsertal spielerisch zu erkunden. Weitere Themenwege sind bereits in der Planung.



Die Jury der Vorarlberger „tourismus-innovationen“ hat das Konzept überzeugt und das große Naturforscher-Abenteuer mit einem Hauptpreis ausgezeichnet: „Kinder mit Entdeckergeist sind die Zielgruppe des großen Naturforscher-Abenteuers.

Gemeinsam mit Museumspädagoginnen und -pädagogen der inatura („Erlebnis Naturschau Dornbirn“) hat Kleinwalsertal Tourismus ein Konzept entwickelt, das spielerisch den Blick für die alpine Umgebung schärft, Spaß macht und Besucherlenkung in sensiblen Räumen ermöglicht.

Ein Forscherbuch, Infosäulen an Wegpunkten, ein Hörspiel und eine App begleiten Familien auf einer halbtägigen Expedition zum Thema Wildtiere. Weitere Naturforschungsthemen werden folgen.“ Insgesamt vergab Vorarlberg Tourismus drei Hauptpreise (jeweils 2 000 Euro) und vier Anerkennungspreise à 1 000 Euro.



Innovative Vermittlung von Naturwissen



Unterstützung in der Konzeption und Umsetzung erhielt Kleinwalsertal Tourismus vom Gestaltungsbüro „laboracht“ aus Hard, das unter anderem für die Ausstellungsgestaltung der inatura in Dornbirn bekannt ist. „Das Naturforscher-Abenteuer eignet sich perfekt, um das Wissen der unterschiedlichen Naturräume im Kleinwalsertal zu vermitteln.

Die Herausforderung lag vor allem darin, dass wir die Medien wie Forscherbuch, Hörspiel und die Forscherstationen entlang des Wegs so konzipieren, dass sie für sich alleinstehend funktionieren, aber sich auch gegenseitig ergänzen“, erklärt Benjamin Miatto von laboracht.



Für jeden Themenweg gibt es ein eigenes Forscherbuch, das Familien auf ihrer Wanderung begleitet. Tipps für die Lösung der Aufgaben findet man entlang des Weges an den Forscherstationen, den in die Landschaft eingepassten Informationssäulen. Ergänzt wird jede Expedition des großen Naturforscherabenteuers mit einem Hörspiel, das zusätzlich zum Buch und den Forscherstationen eine unterhaltsame Geschichte rund um die Murmeltiere Burmi, Burmina und ihre Erlebnisse erzählt.

„Das ganze Team mit allen Partnern hat viel Energie in die Entwicklung dieses Angebots gesteckt. Die Auszeichnung, aber auch die positiven Rückmeldungen unserer Gäste und Talbevölkerung sind Motivation, diese Arbeit fortzusetzen und weiterhin, innovative Wege für die Vermittlung von Naturwissen zu entwickeln und so für den besonderen Natur- und Lebensraum Kleinwalsertal zu sensibilisieren“, freut sich Elmar Müller, Vorstand der Kleinwalsertal Tourismus eGen, über einen der drei Hauptpreise bei den Vorarlberger „tourismus-innovationen“ 2022.