Informationsnachmittag beim Naturerlebniszentrum Allgäu zum Thema Naturkindergarten

Teilen

Naturpädagogisches Konzept: Im Herbst soll der Naturkindergarten auf dem Biberhof eröffnet werden. © Naturerlebniszentrum Allgäu

Sonthofen – Im September wird der Naturkindergarten am Biberhof unter der neuen Trägerschaft des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) wieder seine Pforten öffnen. Das NEZ bietet am Freitag, 14. April, um 15 Uhr einen Info-Nachmittag am Biberhof zum Thema Naturkindergarten an. Alle Interessierten und insbesondere interessierte Eltern sind dazu eingeladen, natürlich gemeinsam mit ihren Kindern.

Dabei wird über den Stand der Planungen berichtet und das naturpädagogische Konzept erläutert. Für die Kinder wird außerdem ein spannendes Rahmenprogramm geboten sein, das einen ersten Einblick in den Naturkindergartenalltag ermöglicht. Natürlich bleibt Platz für Fragen und Austausch.



Im vergangenen Herbst musste der bestehende Träger des Naturkindergartens am Biberhof die Einrichtung aufgrund von Personalmangel schließen. Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit der Stadt Sonthofen steht nun fest, dass das NEZ die Trägerschaft des naturpädagogisch geführten Kindergartens übernehmen wird.



Kinder für die Natur begeistern

Das Naturerlebniszentrum Allgäu NEZ will Menschen jeden Alters, vor allem aber Kinder für Natur begeistern und für eine nachhaltige Entwicklung sensibilisieren. Dazu werden jährlich etwa 800 Veranstaltungen für Kindergärten, Schulen, Fortbildungen, Ferienprogramme, Exkursionen, Diskussions- und Vortragsveranstaltungen, Ökorallyes und kreative Aktionen in Sonthofen, aber auch im ganzen Allgäu durchgeführt.



Die vom bayerischen Umweltministerium anerkannte Umweltstation hat im vergangenen Jahr den Biberhof zu ihrer neuen Geschäftsstelle ausgebaut und die neuen Räumlichkeiten im Juni bezogen.



Kinder werden überwiegend draußen betreut

Auf dem Gelände des Biberhofs werden künftig wieder 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ganzjährig überwiegend draußen betreut. Als Rückzugsort steht ein beheizbarer Bauwagen zur Verfügung.



Derzeit wird dringend noch Personal gesucht. Das Anliegen des NEZ als Träger des Naturkindergartens ist es, einen Lernort im Freien zu schaffen, der die Begegnung mit der Natur in den Mittelpunkt stellt. „In unserem Naturkindergarten möchten wir die Entwicklung von Kindern auf ganzheitliche, nachhaltige und naturnahe Weise begleiten“, so Anna-Lena Hummler, stellvertretende Geschäftsführerin des NEZ.



Kinder lernen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur

Kinder lieben Bewegung, sie entdecken und erforschen mit Begeisterung Tiere, Pflanzen, Steine, und alles, was die Natur darüber hinaus zu bieten hat. Die kindliche Neugier wird in Naturkindergärten stetig geweckt, worüber viele Sprachanlässe geschaffen, soziale Kompetenzen gefördert, die Sinne angeregt und die Motorik geschult werden – um nur einige Aspekte zu nennen. Gemeinsam wachsen die Kinder, lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Mitmenschen und der Umwelt, entwickeln eine lebendige Verbindung zur Natur und haben dabei auch viel Spaß.