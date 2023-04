Naturparkschule Fischen-Ofterschwang präsentiert „Arboretum“

Natur zum Begreifen: Stolze Baum- und Strauchpaten der Klasse 3b, Grundschule Fischen-Ofterschwang. © Charlotte Loft / Naturpark Nagelfluhkette

Fischen – Die Grundschule Fischen-Ofterschwang vermittelt viele Inhalte aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht den Schülerinnen und Schülern authentisch im Naturpark Nagelfluhkette.

„Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt.“ Mit diesem Zitat hat Konrad Lorenz bereits vor fast hundert Jahren auf die Bedeutung von Artenkenntnissen hingewiesen. Grundlegende Kenntnisse über die heimischen Baum- und Straucharten sind deshalb auch im Lehrplan für die bayerischen Grundschulen enthalten. Lernen hat dabei viel mit „Begreifen“ zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Grundschule Fischen-Ofterschwang versucht daher, möglichst viele der Inhalte aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht den Schülerinnen und Schülern authentisch vor Ort zu vermitteln. Als „Naturparkschule“ des Naturparks Nagelfluhkette sind unter anderem Exkursionen mit dem Förster Andreas Fisel (Revierleiter Hörnergruppe) bereits seit Jahren ein fester Bestandteil des Unterrichtes.



Den Wald als Lebensraum kennenlernen

Über diese Führungen hinaus stellt die Gemeinde Fischen der Schule ein Waldgebiet zur Verfügung, in dem die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung von Förster Fisel und Naturpark-Ranger Florian Heinl den Wald als Lebensraum und den Wald als Rohstofflieferant nicht nur kennen lernen, sondern etwa im Rahmen von Pflanzungen oder Pflegemaßnahmen selbst gestalten. So wird die Verbundenheit und damit auch die Verantwortung für den heimatlichen Wald gestärkt.



Im Gemeindewald „Weidach” sind entlang eines Wanderweges mit 36 Baumarten und 15 Straucharten fast alle heimischen Gehölze vorhanden. Teilweise stammen diese aus natürlicher Verjüngung, teilweise wurden sie gepflanzt.



Neu angelegtes Arboretum

Mit Unterstützung einer „Leader-Förderung“ der Regionalentwicklung Oberallgäu wurde nun in Arboretum neu angelegt. Auf anschaulich gestalteten Tafeln wird Wissenswertes zu den verschiedenen Arten vermittelt. Mit großem Eifer haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b an der Aufstellung der Tafeln beteiligt. Die erläuternden Texte wurden von Fischinger Grundschülern handschriftlich verfasst.



Es bietet Besuchern nun die Möglichkeit, heimische Bäume und Sträucher im Wald in ihrer natürlichen Umgebung und in ihrer vollen Gestalt zu unterschiedlichen Jahreszeiten kennenzulernen. Genutzt wird dieses Arboretum nicht nur im Rahmen von Waldführungen. Es kann auch als Quelle dienen, um etwa aus den Blättern ein Herbarium anzulegen. Die Schulkinder werden zudem konkret in die Pflege des Arboretums einbezogen. So wird der Weg, der durch das “Artenmuseum” führt, im Mai von den Schulkindern mit Hackschnitzeln aufgefüllt werden.