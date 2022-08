Foto-Ausstellung „Handarbeitswelt“

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die faszinierenden Aufnahmen Christian Heumaders sind zur Zeit im Kurhaus Fiskina zu sehen. © Christian Heumader

Fischen – Bis Mittwoch, 7. September, zeigt der Fotograf Christian Heumader im Kurhaus Fiskina in Fischen eine Ausstellung unter dem Motto „Handarbeit“. Gezeigt werden Bilder zum Thema altes Handwerk und traditionelle Landwirtschaft.

Viele Bilder sind bereits in Büchern von Heumader veröffentlicht, aber noch nie im Großformat in einer Ausstellung gezeigt worden. Einige Aufnahmen sind auch komplett neu.

„Es gibt den schönen Satz: ein Bild sagt mehr als mehr als 1000 Worte. In diesem Sinn bemühe ich mich seit vielen Jahren, Bilder zu schaffen, die nicht nur schön und technisch gut sind, sondern ganz besonders Bilder, die Geschichten erzählen“, sagt Christian Heumader.

Was im Kurhaus Fiskina in Fischen zu sehen ist, ist der Teil seines Werkes, der sich mit dem Thema Handarbeit befasst. Handarbeit sei in der heutigen zeit ein Begriff, der immer mehr aus der Arbeitswelt entschwindet. „Unser heutige Welt ist hoch technisiert und digitalisiert; und dieser Prozess wird sich auch weiter fortsetzen.“



Gleichwohl zeigten die Fotos von traditioneller Handarbeit, dass wir noch viel von ihnen lernen könnten, ist sich Heumader sicher. „Wie hoch ist der Energieaufwand, welcher Materialeinsatz ist notwendig, um ein bestimmtes Produkt herzustellen?“ Genau das seien Fragen, die die Menschen heute mehr und mehr beschäftigten.

Wer unter diesem Aspekt die Arbeitsweisen der „Alten“ studiere, werde feststellen, dass ihre Sparsamkeit mit Rohstoffen und Energie nach wie vor unübertroffen sei. „Und wer weiß: Vielleicht werden sie in diesem Sinn noch einmal Vorbild für zukünftige Generationen“, meint Christian Heumader.

Die Ausstellung im Kurhaus Fiskina zeigt neben großformatigen Aufnahmen zum Thema traditionelle Handarbeit und Handwerk auch Bilder von der mühsamen Heuarbeit auf Allgäuer Bergwiesen. Auch dort gehe es um Material- und Energieaufwand. „Aber noch mehr um die Frage, wer in Zukunft diese Bergwiesen, die ungünstigen, vermeintlich unwirtschaftlichen Lagen, die nicht mit Maschinen zu bewirtschaften sind, pflegen wird.“

Auch das werde für eine Tourismusregion wie dem Allgäu von Bedeutung sein, meint Christian Heumader. In mehreren Buchveröffentlichungen hat der Oberallgäuer einige Teilbereiche aus dem bäuerlichen Leben und dem traditionellen Handwerk vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgegriffen und in Wort und Bild dokumentiert. Arbeitsweisen, Gerätschaften und Fertigkeiten, die drohen, nach und nach in Vergessenheit geraten und verloren gehen...

Die Ausstellung „Hand-Arbeit“ mit Fotografien aus drei Jahrzehnten ist im Kurhaus Fiskina in Fischen bis 7. September täglich von 9 bis 17 Uhr zu sehen.