Oberstdorf: Neue Informationstafeln im Schutzgebiet Allgäuer Hochalpen

Von: Josef Gutsmiedl

Kompakte Information: Manfred Kurrle (rechts) Bettina Kurrle (von links), sowie Christoph Zalder erläuterten die neuen Informationstafeln im Rappenalptal. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – Noch näher dran an der Natur- und Kulturlandschaft der Allgäuer Hochalpen ist man jetzt im Rappenalptal. Neun Informationstafeln bieten wichtige Informationen rund um den Rappenalpbach, die Alpen, die hier wieder bewirtschaftet werden, und lenken den Blick auf die spektakuläre Aussicht auf die Allgäuer Berge. Begleitet vom Fabeltier Manni erfährt der Besucher viel über die Geschichte und die Natur der ehemaligen „Prinzregentenjagd“.

Der neugestaltete Rundweg führt von Einödsbach südlich von Oberstdorf an den drei Alpen im Stiftungsgebiet Allgäuer Hochalpen vorbei. Auf dem gut sechs Kiometer langen Weg gelang man auf die Petersalpe (1296 m), die Breitengehrenalpe mit neuer Sennküche, und schließlich zur Bichrainer Alpe, wo ebenfalls wieder gekäst wird „wie früher” auf offenem Feuer. Stiftungsgründer Manfred Kurrle ist stolz auf “seine” Alpen, die vor bald 20 Jahren, als er seine Naturschutzstiftung begründete, übernahm und in den vergangenen Jahren grundlegend sanierte und wiederbelebte.

Zweck seiner Stiftung sei neben dem Naturschutz auch die Förderung der Alpwirtschaft, die letztendlich die heute so geschätzte Kulturlandschaft erst ermögliche und die damit verbundene große Artenvielfalt „Ich möchte mit meiner Stiftung auch einen Beitrag zum Erhalt der Alpwirtschaft leisten, um diese auch in Zukunft zu sichern”, so Kurrle bei der offiziellen Eröffnung des Wanderweges mit den neun Info-Stationen.

Die aktualisierten Informationstafeln in den Allgäuer Hochalpen sollen junge Menschen ansprechen

Die alten Informationstafeln wurden optisch und inhaltlich aktualisiert und aufwendig gestaltet. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Margarete Müller-Bull Stiftung und der Kooperation mit Dipl. Geol und Umweltpädagogin Maria Hermann konnte die Manfred Kurrle Naturschutzstiftung Algäuer Hochalpen die bestehenden Tafeln neu gestalten und zeitgemäß präsentieren. „Wir haben dieses Projekt gerne unterstützt”, betont Christoph Zalder von der Müller-Bull Stiftung.

Er hoffe, dass vor allem viele junge Menschen so den Zugang zum Naturschutz und den Zusammenhängen in der Kulturlandschaft finden. Auch Oberstdorf Bürgermeister Klaus King schließt sich dieser Hoffnung an: „Der Schutz der Natur und das aktive Naturerlebnis werde hier zusammengebracht,” Die neuen Tafeln sensibilisierten die Menschen für die Anliegen der Stiftung Allgäuer Hochalpen